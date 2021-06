Al Molo 8.44 di Vado sbarca l'outlet di Camomilla: tantissima scelta per i look al femminile (FOTO)

Continuano le new entry al Molo: è il turno di Camomilla.

È un’estate che non finisce di stupire quella di Vado Ligure. Al Molo 8.44 è arrivato l’outlet di Camomilla: un negozio raffinato con tantissima scelta per i look al femminile.

Gli outfit disponibili sono innumerevoli: dal casual per la vita da ufficio al trendy per le occasioni più mondane, passando per la moda mare, coloratissima ma mai banale.

Infine non mancano gli accessori per impreziosire gli outfit dell’estate con un ulteriore tocco di classe.

Un allestimento che riflette il mood di Camomilla, elegante, giovane e curato nei dettagli, un fashion style che non può mancare nel tuo guardaroba: i clienti possano passare al Molo per scoprire il negozio e tutte le novità dello shopping center.