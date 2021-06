Verso il rinnovo dei vertici provinciali di Confesercenti: Bonello "Siamo pronti a nuove sfide"

"Una giornata importante per la vita sindacale della nostra associazione di categoria, in periodo storico dei più difficili dal dopoguerra".



Così Ino Bonello parla dell’assemblea provinciale per la nomina del nuovo presidente provinciale, della Giunta e della Presidenza provinciale di Confesercenti. "I delegati dei territori - prosegue Bonello - sono chiamati a scegliere i vertici provinciali. Un percorso durato qualche mese con incontri e confronti per costruire la nuova classe dirigente della nostra provincia".

"Tutti i territori, le categorie devono essere rappresentati e operare in concerto con il presidente. - sottolinea - Il COVID ci ha dato maggiore responsabilità per l’equilibrio delle nostre imprese. La Provincia di Imperia è ormai certificata terra transfrontaliera, basata sui flussi provenienti dalla vicina Francia e da questo dobbiamo ripartire.Il turismo va rafforzato, un settore ancora troppo debole, troppo trascurato dalla politica.Infrastrutture, viabilità, sostegni sono spine nel nostro corpo che non ci permettono di volare, di sognare".



"Confesercenti Imperia nei prossimi anni è impegnata a rafforzare la propria identità, un sindacato delle imprese, interlocutore con le istituzioni. Una voce diretta delle aziende nei Palazzi del Potere, cresceremo in termini organizzativi, collaborando sempre più con le altre organizzazioni. Siamo pronti alle nuove sfide della Camera di Commercio, conoscendo bene il sistema e le opportunità che questa offre. Vorrei- conclude Bonello - una Confesercenti coesa ma capillare, fiera ma presente, rappresentativa ma con la schiena dritta. Vorrei una Confesercenti degli associati, un vero sindacato delle imprese, sul campo e in campo".