Sanremo: per raccolta firme sulla riforma fiscale, domani gazebo di Forza Italia in via Escoffier

Domani, domenica 27 giugno, dalle 10.00 alle 12.30, il Movimento Politico di Forza Italia di Sanremo, guidato, dal Commissario Provinciale Simone Baggioli, dal Commissario Cittadino Dino Sandiano e dal responsabile Provinciale dei Seniores di Forza Italia Roberto Pecchinino, saranno presenti al gazebo organizzato in via Escoffier (statua Mike Bongiorno), per raccogliere le firme per la riforma fiscale proposta da Forza Italia. Gli amici, i cittadini sono ‘calorosamente’ invitati a sostenere la proposta per la riforma fiscale, elaborata dal movimento politico di Forza Italia.

Molti sono i punti che vedono in questa proposta di riforma fiscale, la vera rivoluzione a cui il contribuente, già gravemente oppresso da tasse e gabelle, può far sentire il proprio dissenso, aiutando il movimento politico a bloccare l'invio delle ‘Cartelle esattoriali’ sino alla fine del 2021; ottenere la ‘Pace Fiscale’ per sanare debiti pregressi e i contenziosi tributari in essere; estendere la flax Tax al ceto medio; riduzione delle aliquote IRPEF e superamento dell'Irap; estendere la no Tax fino a 12 mila euro; eliminazione delle tasse di ‘Successione’ e ‘Donazione’. Sono 22 i punti cardine di questa proposta e firmare la proposta di Forza Italia, è il primo passo per una riforma fiscale più comprensibile, con norme più semplificate, che concorrono a formare un sistema, a vantaggio anche di controlli più facili e di una lotta più efficace all'evasione.



“Forza Italia da sempre ha fatto del tema della riforma fiscale un suo cavallo di battaglia - spiega il Coordinatore Regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco -. Il ‘Meno tasse per tutti’ non è soltanto uno degli slogan storici del nostro partito, ma esprime anche il nostro modo di intendere il rapporto tra lo Stato e il cittadino. È un messaggio che dalla discesa in campo del presidente Berlusconi nel ‘94 è diventato centrale nel dibattito politico ed è ancora oggi attuale”.

I responsabili di Forza Italia di Sanremo, domani dalle 10.00 alle 12.30 presso il gazebo che sarà posizionato vicino alla statua di Mike Bongiorno, in via Escoffier a Sanremo, saranno a disposizione di amici, simpatizzanti, turisti e cittadini per la raccolta delle firme, per promuovere una Riforma Fiscale più semplice con ‘Meno Tasse’ perchè solo cosi si potrà avere un'Italia con più ‘Crescita’.