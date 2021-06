Tamponamento in viale Matteotti a Imperia: quattro mezzi coinvolti e due feriti

Mobilitazione di soccorsi in viale Matteotti ad Imperia. Quattro i mezzi coinvolti, un furgone, due auto e una moto. La dinamica è al vaglio della polizia locale. Nonostante il violento impatto il conducente della moto è uscito illeso. Invece due donne hanno riportato ferite all’apparenza di lieve entità. Sul posto sono intervenute le squadre della Croce Bianca e della Croce Rossa. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale a Imperia per accertamenti.