Sanremo: polizia arresta straniero per lo stupro di una donna avvenuto in centro

La scorsa notte uno straniero è stato arrestato dalla Polizia di Sanremo per lo stupro di una donna. Al momento c'è massimo riserbo sull'accaduto. La violenza si sarebbe consumata in centro città, lo stupratore sarebbe stato rintracciato dagli agenti e fermato poco dopo il fatto. Sono tuttora in corso alcuni accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.