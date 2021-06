Sanremo: controlli interforze nei luoghi della movida, l'obbligo della mascherina potrebbe rimanere anche nelle prossime settimane

E' stata l'occasione per controllare il rispetto dell'allargamento dei dehor, concesso con la delibera Spazio Aperto 2021 ma soprattutto, il corretto uso di mascherine e il rispetto del distanziamento tra le persone. Al termine della serata non sono state riscontrate irregolarità.

Intanto, da lunedì si potrà stare all'aperto anche senza mascherina a meno che non ci si trovi in situazioni di assembramento. In questo senso appare chiaro che ci siano luoghi o situazioni particolarmente soggetti a questa condizione, quali? Pensiamo ad esempio alla movida, piuttosto che al mercato.

L'eventuale introduzione di un obbligo a indossare la mascherina in queste situazioni più specifiche, compete ai singoli sindaci. In queste settimane il sindaco Alberto Biancheri ha dimostrato attenzione sul problema dei possibili assembramenti soprattutto nei luoghi della movida.

Per il momento, fino a stasera, è stata rinnovata l'ordinanza per evitare assembramenti o comportamenti potenzialmente pericolosi nelle zone della ‘movida’ locale. Quindi, distanziamento di almeno 1 metro, indossare la mascherina e soprattutto divieto di consumo delle bevande alcoliche e analcoliche e alimenti su aree pubbliche, ad eccezione del clienti seduti nei locali.



Il problema appare chiaro, da lunedì c'è il rischio che la gente inizi a non avere più con sé la mascherina, nonostante rimanga obbligatoria in alcuni contesti, anche all'aperto oltre che nei luoghi chiusi. Da indiscrezioni emerge che Palazzo Bellevue stia valutando come regolamentare le notti della movida estiva e soprattutto se continuare a rinnovare l'ordinanza che scadrà stanotte. Una restrizione che potrebbe non piacere ma che, se supportata da controlli delle forze dell'ordine, potrebbe evitare che si creino situazioni di potenziale pericolo collegate alla diffusione del Covid.