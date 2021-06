Sanremo: terminato il progetto scolastico Rubino Plus, laboratori e potenziamento disciplinare alla primaria

Alla Scuola Primaria A. Rubino, dal 21 al 25 giugno 2021, è stato realizzato il Progetto Rubino Plus, caratterizzato da attività di rinforzo e di potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, come previsto dalla Nota M.I. 27 aprile 2021, prot. n. 643 (Piano scuola estate 2021). Si è trattato di un’esperienza nuova, svolta in un periodo insolito, ma le docenti hanno organizzato con cura laboratori di italiano, di matematica e di arte.



Per quanto riguarda l’italiano, sono stati svolti giochi linguistici e attività relative alle doppie e all’arricchimento lessicale, ricorrendo al classico gioco dell’oca, ai giochi con le carte delle doppie (tornei di rubamazzetto, memory) e a percorsi con i cerchi e con la palla. Relativamente alla matematica, sono stati svolti due tipi di laboratori: uno ha abbinato le tabelline con l’attività motoria ed è stato realizzato in cortile, l’altro ha messo in corrispondenza l’aritmetica con l’informatica ed è stato svolto nell’aula computer, insieme a un'attività di coding. Per quanto riguarda l’arte, ai bambini è stato presentato, in particolare, Romero Britto: uno scultore, pittore, serigrafo e designer che sperimenta e coniuga nella sua arte cubismo, street-art e pop-art. Le opere di questo artista sono empatiche e si caratterizzano per l'uso di colori vivaci. Dopo una prima conoscenza dell’artista, i bambini e le bambine, usando appunto colori vivaci, hanno potuto abbellire l’atrio della scuola realizzando due murales e colorando due pilastri. I partecipanti sono stati suddivisi secondo fasce d’età.



A fine esperienza, il bilancio fatto dalle docenti è risultato più che positivo: le attività, improntate su strategie di game based learning, sono risultate calibrate in base all’età dei partecipanti, giocose e coinvolgenti. La settimana si è conclusa con la consegna di un attestato simpatico e colorato a ciascun partecipante.