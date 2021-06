Pallanuoto. I convocati per Gara1 dei playoff di Serie B contro CUS Geas Milano

Domani avrà inizio la fase finale del campionato di Serie B maschile di pallanuoto. Nelle semifinali playoff, la Rari Nantes Imperia sfiderà CUS Geas Milano, squadra prima classificata nel girone 2.

Gara1 è in programma alle 17, alle piscina ‘Cozzi’ del capoluogo lombardo.

La partita verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Rari Nantes Imperia.



In questa fase, è previsto il doppio arbitro e a dirigere l’incontro saranno i signori Francesco Vildacci e Domenico Rotondano, con delega affidata al signor Gianluca Fassino.

Per la prima sfida delle semifinali, Mister Fratoni ritrova il difensore Filippo Rocchi ma dovrà fare a meno del portiere Filippo Agostini. Ecco i 13 convocati:

cap. Andrea Somà; Federico Merano (portiere); Giacomo Fratoni, Samuele Barla, Giacomo Grosso, Riccardo Gandini, Pietro Cipriani, Giacomo Lengueglia, Filippo Corio, Filippo Taramasco, Filippo Rocchi, Davide Cesini, Jacopo Brignolo.

Mercoledì prossimo, la sfida si sposterà alla ‘Cascione’ per gara 2 delle semifinali.