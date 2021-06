Domenica a Cervo la Family Run e la Urban Trail a sostegno della Protezione Civile

Domenica Cervo dedica una giornata allo sport in collaborazione con l’Asd Golfo Dianese Ultra Runners con le gare non competitive Family Run e Urban Trail “Corriamo per la protezione Civile di Cervo” L’evento, alla sua prima edizione, si svolge a scopo benefico: i proventi andranno alla Protezione Civile di Cervo che sarà presente per dare assistenza alla gara.

La Family run si svolgerà per le vie di Cervo su un tragitto di 3 chilometri, sarà aperta a tutti e il costo dell’iscrizione è di 5 euro. Il percorso di Urban trail sarà invece di 9 chilometri per un dislivello di 265 metri, il costo di iscrizione è di 10 euro. Animazione a cura di dj Paolo Bianco.

L’inizio delle iscrizioni è fissato per le 15.30, la partenza sarà invece alle 17.30 dal Campo sportivo di Cervo in via Steria. Il percorso della Urban trail transiterà nello splendido entroterra di Cervo, permettendo così ai partecipanti non solo di vivere un momento sportivo ma di godere del panorama speciale.

Sanitaria saranno rispettate le misure anti covid con partenza con distanziamento, nessun servizio docce e nessun ristoro. Sarà necessario indossare la mascherina.