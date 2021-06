Sanremo: domenica sera al Pico de Gallo aperitivo e cena con il live firmato Doralice Duet

La domenica serve la carica giusta per affrontare l'inizio settimana? Nessun problema, ci pensa il Pico de Gallo.

Domenica sera un appuntamento da non perdere: dalle 19 aperitivo in spiaggia, a seguire cena accompagnata dalla musica live dei Doralice Duet, artisti di grande classe e talento che per l'occasione rivisiteranno le cover di formazioni e big che hanno scritto pagine importanti nella musica e nei ricordi del pubblico.

Per informazioni e prenotazioni cliccare QUI.

O telefonare allo 0184 574345.