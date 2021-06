Imperia, oltre 600 opere in gara per la seconda edizione del concorso 'Lucetto e Pietro Ramella': oggi la premiazione alla 'Lagorio' (foto e video)

Oltre 600 le opere giunte da tutta Italia per partecipare alla seconda edizione del concorso in ricordo di Lucetto e Pietro Ramella. La premiazione si è svolta presso la biblioteca civica 'Lagorio' di Imperia.

Si tratta di un concorso di scrittura e opere grafico-pittoriche che si è avvalso del patrocinio del Comune e della Provincia di Imperia, della Regione Liguria e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.

Anche quest’anno notevole il successo riscontrato dall’iniziativa che ha impegnato la giuria con oltre seicento opere inviate da tutte le parti d’Italia e dall’estero. A causa delle restrizioni imposte dalle norme anti-covid la cerimonia è stata riservata prioritariamente agli autori premiati e un esiguo numero di pubblico. In rappresentanza del comune hanno presenziato il vice sindaco Giuseppe Fossati e l'assessore alla Cultura, Marcella Roggero.

La manifestazione si è svolta nell’ambito dell’edizione 2021 della Festa di San Giovanni. Il ricordo di Lucetto Ramella è stato tracciato da Marco Podestà, presidente del comitato San Giovanni. "Lui teneva molto a questa festa. È per questo che abbiamo pensato di fare la premiazione nella festa, lui ci teneva, ha dichiarato. Ha collaborato e lavorato per questa festa. Siamo contenti, Lucetto Ramella è un amico, questa è la seconda edizione che ha avuto veramente un grande successo".

L'ideatrice del concorso è la nipote Michela Ramella. "Quest’anno sono particolarmente soddisfatta -ha affermato- sono arrivate oltre 600 opere da tutta Italia e dall’estero, c’è stata anche una buona risposta da parte delle scuole. Un pubblico molto giovane a cui sicuramente Lucetto teneva. Ricordo proprio, che andava nelle scuole a insegnare il dialetto, a portare quello che era il suo messaggio. Non posso che sperare che davvero lui possa essere contento di questo progetto, che grazie al Comitato San Giovanni sto realizzando. Cerco con questo concorso di stimolare le giovani generazioni alla scrittura, sottolinea, e a valorizzare il nostro patrimonio culturale, che era quello per cui Lucetto si è prodigato tanto. Lucetto si è spento alla veneranda età di 98 anni, lui aveva scritto tantissimi libri dedicati agli aspetti più disparati: dal dialetto alle ricette di cucina, alla valorizzazione dei luoghi della nostra città e di Imperia in generale. Nel mio piccolo cerco di portare avanti questo suo desiderio della memoria di quello che noi siamo, delle nostre radici. Sperando che questo sia sentito dai giovani".

Ecco i vincitori per ogni sezione:

Sezione A

Categoria Adulti:

1) “Oneglia”, Selene Garresio, Casale Monferrato (AL)

2) “Tra passato e presente”, Luigi Garibaldi, Imperia

3) “Villa Grock”, Caterina Marengo, Imperia

Categoria Scuole

1) “La banchina”, classe V° B scuola primaria “R. Vercesi”, Caramagna, Imperia

2) “Pensieri a colori” (tratto da L’uomo dai capelli rossi di L. Ramella), Irene Del Lucchese, Montalto - Carpasio, V° F Liceo Artistico Statale, Imperia

3) “Mi manca di camminare sulle tue rive”, Delia La Cognata, Sanremo, V° F Liceo Artistico Statale, Imperia

Segnalazioni:

“U portu d’Ineja”, Valentina Fusco, Imperia

“Piazza Dante”, Alvarez Huaman Andre Neymar, Imperia “Attrazione”, Francesco Sasso, Imperia

“Mare notturno”, Yassine Fatnassi, Imperia

Menzione speciale della giuria per la qualità e l’originalità delle opere inviate a:

Liceo Artistico Statale “C. Amoretti”, Imperia

Scuola primaria “A. Magliano”, Imperia

Scuola primaria “I.C.Novaro” di Imperia classi V°C e V°D

Premio Ramella

Scuola primaria “A. Magliano”, Imperia

Sez. B, nessun premiato

Sezione C

1) “Il pescatore”, Selene Piana, Pontedassio, Imperia

2) “Gli occhiali e la mascherina”, Giuseppe Battista, Napoli

3) “In riviera”, Renata Pieroni, Firenze

3) “Novella 60”, Gianpietro Filoni, Bergamo

Sezione D

1) “Una fine”, Giulia Soldani, Portoferraio, Livorno

2) “Nebbia”, MarBna Gilli, Imperia

3) “La notte, Lorenzo Novella, Imperia

parimerito “Luna”, Giorgia Codebò, Imperia

Sezione E

1) “Acquerello”, Davide Orlandi, Robbio (Pv)

2) “Ritorno alla vita”, Pietro Cattaneo, Como

3) “Come una conchiglia”, Giulia Maglie, Faggiano (Ta) parimerito “La tua voce nel silenzio”, Mario De Ruberto, Eboli (Sa)

Menzione della giuria:

“Angoscia”, Emanuele Pisanello, Gallarate (Va)

Opere segnalate:

“Amore”, Lisa Cavola, Chiaravalle, (An)

“Onde d'autunno”, Angelo Bergero, Savona

“Mani di madre”, Bruno Coveli, Villa Lagarina, Trento