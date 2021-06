Annullato l'incontro con Massimo Cacciari al Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo

L'organizzazione del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo annuncia che l’anteprima dell’edizione 2021 “Incontro con Massimo Cacciari” del 2 luglio a Cervo è annullata, per sopraggiunta indisponibilità di Cacciari stesso. L’organizzazione ha già preso contatto con tutti coloro che avevano acquistato i biglietti in prevendita, in modo da poter disporre rimborso. Il Festival vedrà il suo via ufficiale dunque con il concerto del Quintetto di Archi dei Berliner Philharmoniker in doppia replica alle 20.30 e 22.30 venerdì 16 luglio.

Biglietteria e ingressi

È possibile acquistare i biglietti in prevendita sul sito www.cervofestival.com e presso le agenzie accreditate per tutti gli spettacoli (posti a sedere con poltrone numerate). I titoli di ingresso con posti a sedere sulla gradinata di accesso alla Chiesa dei Corallini saranno acquistabili esclusivamente la sera dello spettacolo presso la biglietteria allestita all’interno dell’Oratorio di S. Caterina. Le riduzioni per studenti e bambini verranno applicate esclusivamente agli ingressi con posto a sedere sulla gradinata.

La biglietteria verrà allestita all’interno dell’Oratorio di Santa Caterina in Via Multedo secondo i seguenti orari:

• a partire dalle ore 19.30 per gli spettacoli del 27, 30 luglio e 3, 6, 10, 24, 27 agosto;

• a partire dalle ore 18.30 per gli spettacoli del 16. 23 luglio e 13, 20 agosto.

Per lo spettacolo del 1 agosto non è previsto servizio di biglietteria, sarà presente all’esterno della Chiesa di San Giovanni Battista uno spazio in cui raccogliere le donazioni in beneficenza.

Il pubblico dovrà confermare la propria presenza tramite procedura di accreditamento sul sito www.cervofestival.com o all’esterno della Chiesa a partire dalle ore 19.30 del giorno dello spettacolo.

Sono previste tariffe scontate per i possessori di tessera FAI, per i residenti e speciali voucher per l’ingresso gratuito al Polo Museale “Castello Clavesana”. Gli sconti non si applicano in alcune serate e non sono cumulabili, informazioni dettagliate ed elenco delle attività commerciali e turistiche che aderiscono all’iniziativa voucher sul sito www.cervofestival.com, online).