Imperia, cassone con oggetti rubati abbandonato alle Cascine, carabinieri indagano per furto

Indagini in corso dei Carabinieri di Imperia in merito al ritrovamento di un cassone, contenenti alcuni oggetti, presumibilmente rubati. Secondo quanto ricostruito pare che alcuni uomini, di etnia rom, abbiano questo pomeriggio rubato della merce e poi provocato un incidente nel dianese.



Questi oggetti sono stati però rinvenuti abbandonati in zona Cascine, a Imperia. Non si esclude che siano oggetto di un furto perpetrato oggi. I militari sono a lavoro per ricostruire quanto accaduto. Si procederà alla visione delle telecamere della zona per risalire ai presunti autori.