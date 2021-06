Sanremo: strada abbandonata all'incuria, la segnalazione di una lettrice (Foto)

Alla nostra redazione arriva la segnalazione di una lettrice in merito alla mancata manutenzione di alcune strade, con particolare attenzione al diserbo.

Vorrei segnalare, mio malgrado, l'inefficienza, l'incuria, il menefreghismo sia dell'Amaie, servizio pulizia e diserbo strade della periferia che del nostro Comune, (ci vorrebbe l'ennesima manifestazione o qualche Principe che fa visita a Sanremo per poterla vedere un po' all'onore del mondo).

Sono mesi (forse 6 o 8) che le strade della periferia, e mi riferisco in particolare alla strada Sen. Ernesto Marsaglia (Santuario Madonna della Costa) non vengono pulite dalle sterpaglie. In particolare, come si può notare dalle foto che allego, la salita Segheria (traversa che unisce via Dante Alighieri e la Sen.E. Marsaglia-Santuario) ormai è pressoché impraticabile e sporca (insetti di ogni genere, topi, escrementi di umani).

Ho provato varie volte a contattare il servizio e gentilmente mi è stato risposto “provvediamo alla segnalazione” e non solo: dagli operatori addetti alla pulizia quotidiana delle strade scopro che loro hanno disposizione di pulire solo davanti ai negozi del Baragallo. E le vie laterali tra cui appunto la via Segheria? Non appartengono a Sanremo? Solo durante le elezioni vengono pulite? È veramente uno schifo e qui non centra la pandemia.

Mi è stato altresì riferito che, l'erba ormai diventata arbusto, che pende dai muri, non la tolgono poichè non è di loro spettanza; bene, ma obbligare i proprietari dei muri tra cui il Comune no? troppa fatica? Fare qualche multa no?