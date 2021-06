Scontro tra uno scooter e un monopattino elettrico, questa sera intorno alle 21.30 in via Boselli di fronte alla omonima villa ad Arma di Taggia.

Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente che ha visto poi i soccorsi del personale medico del 118 e di due ambulanze, di Sanremo Soccorso e di Ospedaletti Emergenza.

Sono stati portati in ospedale una giovane di 15 anni ed un uomo di 64 anni. Per fortuna entrambi non sono gravi.