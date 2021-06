CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 24 giugno 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film alla Sala 2 dello Zeni di Bordighera

SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- SCHOOL OF MAFIA – ore 21.00 – di Alessandro Pondi - con Giuseppe Maggio, Guglielmo Poggi, Michele Ragno, Emilio Solfrizzi, Fabrizio Ferracane - Commedia - "New York - giorni nostri. Tony Masseria, Joe Cavallo e Nick Di Maggio sono tre ragazzi newyorkesi. Hanno sogni, aspirazioni, progetti per la propria vita: Nick è un chitarrista che sta per entrare nel talent show più famoso d'America, Joe è un cadetto dell'accademia di polizia e Tony è un insegnante di danza. Un ostacolo li separa dalla realizzazione dei loro sogni: sono i figli dei tre boss mafiosi che si spartiscono i traffici illegali della città, determinati a farli diventare, volenti o nolenti, gli eredi dei loro affari. I tre padri, dunque, rapiscono i loro figli per portarli in Sicilia, alla scuola di Don Turi 'u Appicciaturi, il Padrino più temuto, che dovrà addestrarli a diventare dei veri boss. Sarà un duro percorso per tutti e tre, ma sarà anche un percorso di crescita personale che permetterà a Tony, Nick e Joe di definirsi e capire ciò che sono e ciò che potranno diventare…”

Voto della critica: **

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- STORM BOY - IL RAGAZZO CHE SAPEVA VOLARE – ore 21.00 – di Shawn Seet - con Jai Courtney, Finn Little, Geoffrey Rush, Erik Thomson, Natasha Wanganeen – Drammatico/Avventura - "Storia di una straordinaria amicizia tra un ragazzino e un pellicano, ambientata nel lontano Coorong National Park dell'Australia Meridionale. Storm Boy/Michael Kingley è diventato un uomo d'affari di successo ormai in pensione. Grazie alla nipote che gli chiede aiuto su alcune problematiche legate alla tutela del pianeta e dell'ambiente, Michael inizia a rievocare la sua infanzia ormai dimenticata, trascorsa con suo padre lungo una costa isolata e incontaminata. Il susseguirsi d'immagini del suo passato, lo riporterà ai ricordi di come, da ragazzo, aveva salvato e allevato uno straordinario pellicano orfano dal nome Mr Percival. Il loro legame molto speciale e incondizionato avrà un effetto profondo su tutta la sua vita…”

Voto della critica: **

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- LE COSE CHE NON TI HO DETTO – ore 21.00 – di William Nicholson - con Annette Bening, Bill Nighy, Nicholas Burns, Aiysha Hart, Josh O'Connor, Ryan McKen, Nicholas Blane – Drammatico/Romantico - "Grace ed Edward, sposati da 29 anni, vivono una vita tranquilla nella città costiera di Seaford, Inghilterra, in una casa piena di libri e oggetti accumulati. Quando il figlio Jamie va a trovarli per il fine settimana, Edward lo informa che ha deciso di lasciare sua madre Grace. Grace non accetta la decisione di Edward e cade in una depressione profonda. Sarà Jamie attraverso la sua vicinanza a risvegliare in lei l'attitudine alla felicità e a una nuova possibilità di vita…”

Voto della critica: ***





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it