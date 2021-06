Pallavolo: la formazione Under 13 della Mazzucard conquista il campionato italiano 3x3

Dopo un percorso lungo ed estenuante, i ragazzi della Mazzucard Under 13 maschile 3x3, sono riusciti ad acquisire il titolo di campioni territoriali. Ripercorriamo insieme il percorso che li ha portati al successo.

I concentramenti sono stati molteplici, divisi in una prima fase e una seconda fase. La prima fase si è articolata in 3 raggruppamenti provinciali svoltisi a Sanremo, Arma di Taggia e Imperia nei quali hanno partecipato le seguenti società pallavolistiche: Mazzucard, Volley Team Arma Taggia e Volley Primavera Imperia. In tutti e 3 gli impegni, I ragazzi 'green' si sono sempre distinti classificandosi primi garantendosi così il diritto a partecipare alla seconda fase del campionato U13/M 3x3 giocando in casa propria. Da tenere in considerazione che nella prima fase, più precisamente nella tappa di Arma Di Taggia, uno dei ragazzi matuziani, Christian Djebri, si è infortunato fratturandosi il polso e quindi la squadra ha dovuto continuare il proprio percorso con un giocatore in meno, ma con la stessa motivazione di sempre.

Nella seconda fase dell’Under 13 maschile 3x3, giocata a Villa Citera, la squadra della Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli, ha sbaragliato tutti I pretendenti al titolo passando come primi del rispettivo girone e staccando il pass per la Final Four a Toirano.

La giornata finale, svolta al Palasport di Toirano, è stata senza dubbio molto impegnativa ma che i giovani atleti della Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli non si scorderanno per parecchio tempo. La squadra composta da Campanale Mattia, Capello Riccardo, Djebri Cristian che ricordiamo essersi infortunato, Gazzano Sebastian e Savini Mattia, diretti dal coach Angelo Del Toro con l'aiuto di Gaia Gandolfi, hanno dovuto fronteggiare nella giornata di Domenica 20/06/2021 le squadre ASD Toirano Volley, Civette Maschile e Volley Primavera Imperia, classificandosi nella stessa giornata… campioni territoriali U13/M 3x3.

Nonostante per alcuni dei ragazzi 'mazzu' sia stata la prima esperienza in un campionato, per altri è stata una ripartenza dopo il lungo stop subito la scorsa stagione a causa del Covid. I giovani atleti della SDP Mazzucchelli sono sempre scesi in campo con la giusta determinazione, grinta e concentrazione che alla lunga gli ha portati a vincere tutte le gare disputate lungo il proprio cammino.

L'ottimo risultato ottenuto è anche frutto della collaborazione iniziata quest'anno dalla società Mazzucchelli con la Riviera Volley per quanto riguarda il settore maschile che ha permesso di disputare un campionato Under 15 maschile di esperienza per i ragazzi, di ottenere lo scudetto Territoriale Under 13 maschile 3X3 con relativa finale Regionale da disputare il 3 Luglio e di essere al comando ad una giornata dalla fine della prima fase del Trofeo Nazionale Under 12 maschile S3.