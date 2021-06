Arti Marziali: ottimi risultati del Judo Club Sakura di Arma alle gare on-line di Ju Jitsu

Dopo tanti mesi di blocco dell' attività, finalmente sono riprese le gare di ju-jitsu, seppure effettuate in modalità on-line. Le società presentano dei video nei quali sono ripresi gli atleti partecipanti che effettuano le tecniche richieste dal regolamento e questi video vengono valutati da una commissione arbitrale che giudica la bontà dell' esecuzione delle tecniche.

Il 23 maggio scorso, il sodalizio armese ha partecipato al 1° ‘Memorial Gianfranco D'Oca 2021’, gara nella specialità dei settori organizzata dall’Acsi, alla quale hanno preso parte 7 atleti del club: Maya e Noemi Benvenuto, Luana Florio, Manuel Pezzimenti, Andrea Razzani, Cristina Ronzitti e Diego Secchi. L'esecuzione delle tecniche è stata giudicata molto positivamente dagli arbitri, tanto che la società armese si è posizionata al terzo posto in classifica.

Il 30 maggio si è svolta la gara nazionale specialità duo, organizzata dalla Fijlkam, svolta per la prima volta in modalità on-line a causa delle limitazioni imposte dalle normative anti Covid 19. Anche in questa gara le società partecipanti hanno presentato un video nel quale veniva ripresa la coppia in gara che si esibiva in tecniche di difesa personale portate verso un numero predeterminato di attacchi.

Per il Sakura ha gareggiato la coppia formata da Diego Secchi e Manuel Pezzimenti. Gli insegnanti e tecnici del settore Ju Jitsu, Andrea Molinari e Manuela Ferrigno, si sono dichiarati soddisfatti dell'entusiasmo dimostrato dai loro atleti nel riprendere l'attività, sempre secondo le norme vigenti per il periodo di pandemia Covid 19 e stanno continuando la preparazione in vista di altre gare che sono in calendario per i prossimi mesi.