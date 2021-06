Imperia, dopo l'aggressione subita dai sanitari in Psichiatria l'Asl 1 rassicura: "A lavoro per scongiurare simili episodi"

"Come Asl1 siamo rammaricati per quanto è successo ieri e proprio per questo motivo l'azienda è al lavoro per evitare episodi simili. Infatti lavoratori e pazienti devono essere circondati da un clima di serenità e sicurezza ed è proprio questo l'obiettivo".

Questa la replica dell'azienda sanitaria imperiese in merito a quanto denunciato dai rappresentanti delle sigle sindacali. Ieri, al reparto di psichiatria, si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine per fermare alcuni pazienti che hanno aggredito il personale sanitario.

Stando a quanto ricostruito tutto si è consumato durante il cambio turno degli infermieri, quando un paziente psichiatrico ha iniziato a dare in escandescenza, fomentato da un altro paziente che alcuni giorni fa aveva minacciato il suicidio. Come se non bastasse, un terzo paziente, approfittando della situazione, ha allagato il reparto con un idrante e sfondato un vetro a colpi di sediate. Sei infermieri, due Oss e un medico hanno necessitato di cure.

Adesso l'Asl 1 imperiese evidenzia che "da tempo l'azienda ha messo in atto misure volte ad implementare la sicurezza del personale e dei pazienti, è infatti presente una guardia giurata di notte in pronto soccorso. Inoltre, grazie alla grande collaborazione e disponibilità delle forze dell'ordine, è presente un posto di polizia diurno all'interno dell'ospedale. Al personale sanitario rimasto coinvolto nell'aggressione rinnoviamo solidarietà ed i nostri migliori auguri di pronta guarigione e alle forze dell'ordine che sono intervenute prontamente, va a loro il nostro ringraziamento".