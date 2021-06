Coronavirus: oggi zero contagi in provincia e 10 in Liguria, calano ancora ricoverati e sorveglianze attive

Anche oggi dati molto positivi per il Covid-19 in Liguria, dove la campagna vaccinale prosegue con oltre un milione e 200mila persone già sottoposte alla prima dose e con il tasso di positività sempre molto basso. Oggi la nostra provincia torna a zero nuovi positivi.

Sono infatti 10 i nuovi positivi al Covid oggi in Liguria, a fronte di 2.764 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 1.846 antigenici rapidi), uno ogni 276,4 pari allo 0,36%. Come detto nessun positivo nella nostra provincia, rispetto ai 5 del savonese, 5 anche a Genova e nessuno a Spezia. Infine in tutta la Liguria si registra un morto di Covid, un 75enne a Spezia.

Questi gli altri dati sulla diffusione del Covid in Liguria:

Tamponi processati con test molecolare: 1.358.352 (+9.714*)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 367.849 (+1.846)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 103.272 (+203*)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.640 (-9)

*Oggi Alisa ha ricevuto, da un laboratorio privato autorizzato, la trasmissione dei risultati dei tamponi (6.950) per la ricerca di RNA SARS-CoV-2 riferiti al periodo febbraio-maggio 2021. Pertanto i dati odierni includono positività di vecchia data, riferiti a soggetti già guariti. I nuovi positivi odierni risultano 10 a fronte di 2.764 tamponi molecolari riferiti alle ultime 24 ore, come sopra dettagliati.

Casi per provincia di residenza

Imperia 90 (-1)

Savona 228 (-2)

Genova 984 (-5)

La Spezia 226 (-)

Residenti fuori regione o estero 54 (-)

Altro o in fase di verifica 58 (-1)

Totale 1.640 (-9)

Ospedalizzati: 33 (-2); 8 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 3 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 11 (-); nessuno in terapia intensiva

San Martino - 9 (-1); 8 (-) in terapia intensiva

Galliera - 4 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 0 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 1 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 5 (-); nessuno in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 181 (-9)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 97.383 (+211)

Deceduti: 4.349 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 7 (-4)

Asl 2 - 61 (-)

Asl 3 - 398 (+5)

Asl 4 - 34 (+7)

Asl 5 - 73 (+2)

Totale - 573 (+10)