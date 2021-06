Per Rita Longordo sarà "Un'estate di risate", le spiagge di Arma di Taggia nella nuova canzone della vincitrice dello Zecchino d'Oro

Le spiagge di Arma di Taggia sono la location scelta da Rita Longordo, la vincitrice dello Zecchino d'Oro 2019, per la sua nuova canzone 'Un'estate di risate'. Questa mattina la cantante di Bussana si è impegnata nelle riprese del video girato davanti ai Bagni Meridiana.

Con lei erano presenti Alessandro Visintainer, ideatore e autore del brano insieme a Flavio Careddu. La regia è stata curata da Tony Longordo, il padre di Rita, chiamato alla direzione del video. Sono state scelte atmosfere giocose e prettamente estive per il brano in uscita tra pochi giorni su tutte le principali piattaforme.

"Un'estate di risate" si presenta come la naturale prosecuzione di "Aria, Sole e tanti abbracci", cantata sempre da Rita Longordo e uscita poche settimane fa. Se nel primo brano si affrontava il tema della quotidianità nel lockdown, tra didattica a distanza, meno socialità, rispetto del distanziamento e dell'uso delle mascherine, con la nuova canzone il clima si fa più frizzante.

"Finalmente faremo ridere i bambini, i genitori, tutti quanti - racconta Alessandro Visintainer - con una canzone solare che parla di libertà, fine del lockdown e speranza per il futuro".

"Il piccolo Coro Tab è venuto fin da Barlassina, in provincia di Como per girare questo video. E' il più seguito dai giovani. - aggiunge Visintainer - Infatti questa sarà una canzone che si rivolgerà più agli adolescenti che ai bambini".

"Un'estate di risate" si inserisce nel progetto 'Con gli occhi dei bambini' un Tour che Visintainer sta portando in tutta Italia coinvolgendo bimbi e cori nel cantare le canzoni di cui è autore e dello Zecchino d'Oro. Una parte del ricavato di queste serate andrà in beneficenza alla Abeo Onlus di Verona. "Così offriamo un po' di sollievo per tutti i bimbi cantando e ballando" - conclude Visintainer.