Anche il Club Italia al 18° Festival Nazionale Beach Volley Citta di Sanremo Trofeo Gino Mercedes-Benz

Le nuove promesse del Beach Volley, sia maschile che femminile, parteciperanno alla tappa di Sanremo. A comunicarlo agli organizzatori del 18esimo Festival Nazionale Beach Volley Città di Sanremo Trofeo Gino Mercedes-Benz è il Club Italia Beach Volley, ovvero la nazionale giovanile.



“Un altro importante tassello - spiegano gli organizzatori - per questo ritorno a Sanremo del circuito italiano assoluto. Giovedì scenderà in campo l’under 20 maschile e femminile, da venerdì a domenica è in programma la tappa dell'assoluto open sempre maschile e femminile”.