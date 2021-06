Doppio incidente in contemporanea, questa sera poco prima delle 19 in via San Francesco ad Arma di Taggia, uno nella zona delle ex Caserme Revelli e l’altro poco sopra il Comune.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, le ambulanze della Croce Verde di Arma e Sanremo e le forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni sembra che i feriti non siano gravi anche se il traffico nella zona sta ovviamente subendo ripercussioni.