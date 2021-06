CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 22 giugno 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 4 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- MANDIBULES – DUE UOMINI E UNA MOSCA – ore 17.15 - 21.15 – di Quentin Dupieux - con Grégoire Ludig, David Marsais, Adèle Exarchopoulos, India Hair, Roméo Elvis - Commedia - "Jean-Gab e Manu non sanno come sbarcare il lunario e sono disposti a intraprendere qualsiasi impresa pur di mettersi in tasca qualcosa. Così, accetteranno di consegnare una valigia per conto di un cliente sconosciuto, in cambio di 500 euro di ricompensa. Nulla di più facile, pensano: ruberanno un’automobile, metteranno a bordo il carico e andranno a eseguire gli ordini. Nel bagagliaio del mezzo, però, qualcosa si muove. Dei rumori li agitano. Decidono di capirne qualcosa di più. Dentro troveranno una mosca gigante, quasi una creatura rispetto all’insetto più comune che esista. Gli sovviene un’idea: tenerla rinchiusa per addestrarla e usarla per i più biechi scopi, come trasformarla in un drone che gli consenta di esplorare le case da rapinare. Durante il viaggio, Jean-Gab e Manu incontreranno però una famiglia in vacanza, alla quale nasconderanno la mosca e i loro propositi criminali. Ma evitare delle irreparabili conseguenze non sarà affatto agevole…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- SPIRIT – IL RIBELLE – ore 17.15 - 20.30 – di Elaine Bogan, Ennio Torresan – Animazione/Avventura/Family - "Lucky Prescott non ha mai conosciuto veramente la sua defunta madre, Milagro Navarro, un'impavida stuntman cavallerizza di Miradero, una piccola città ai confini della frontiera. Come sua madre, Lucky non è esattamente una fan delle regole e delle restrizioni, e questo ha causato a sua zia Cora non poche preoccupazioni. Lucky è cresciuta in una città della Costa Orientale degli Stati Uniti sotto l'occhio vigile di Cora, ma quando Lucky sfida la sorte con avventure rischiose, Cora alza la posta in gioco e decide di trasferirsi con la nipote dal padre di Lucky,a Miradero. Lucky è indifferente alla quiete cittadina. Cambia idea quando incontra Spirit, un Mustang ribelle che condivide la sua vena indipendente, e fa amicizia con due cavallerizze del posto, Abigail Stone e Pru Granger. Il padre di Pru, Al Granger, il proprietario della scuderia, è il migliore amico del padre di Lucky. Quando un addestratore di cavalli senza cuore e la sua squadra pianificano di catturare Spirit e la sua mandria e metterli all'asta per una vita di prigionia e duro lavoro, Lucky riunisce i suoi nuovi amici e si imbarca coraggiosamente in questa avventura per salvare il cavallo che le ha dato libertà e uno scopo, e che l'ha aiutata a scoprire un legame con l'eredità di sua madre e con la sua eredità messicana, che non si sarebbe mai aspettata…”

Voto della critica: **

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- MONSTER HUNTER – ore 17.40 - 21.00 – di Paul W.S. Anderson - con Milla Jovovich, Tony Jaa, T.I., Meagan Good, Diego Boneta, Josh Helman - Fantasy - "Un'inaspettata tempesta di sabbia trasporta il capitano Artemis e la sua unità in un nuovo mondo. I soldati ben presto scoprono che l'ambiente ostile e sconosciuto ospita mostri enormi e terrificanti, che non possono essere sconfitti dalla loro potenza di fuoco. Durante la disperata battaglia per la sopravvivenza, l'unità entra in contatto con il misterioso Cacciatore, le cui abilità gli permettono di stare un passo avanti rispetto alle potenti creature. Mentre Artemis e il Cacciatore iniziano lentamente a fidarsi l'una dell'altro, si scopre che quest'ultimo fa parte di una squadra guidata dall'Ammiraglio. Il gruppo di coraggiosi guerrieri decide quindi di unire le loro abilità per affrontare la resa dei conti finale contro un pericolo così grave che minaccia di distruggere il loro mondo…”

Voto della critica: **

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- SPIRAL – L’EREDITÀ DI SAW – ore 17.45 - 20.40 – di Darren Lynn Bousman - con Samuel L. Jackson, Marisol Nichols, Max Minghella, Chris Rock, Zoie Palmer - Horror - "Lavorando all'ombra di uno stimato veterano della polizia, lo sfrontato detective Ezekiel ‘Zeke’ Banks e il suo partner alle prime armi si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano in maniera inquietante l'orribile passato della città. Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell'assassino…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- CRUDELIA – ore 17.00 – di Craig Gillespie - con Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Hauser, Jamie Demetriou – Commedia/Poliziesco - "Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta, segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con le sue creazioni. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua inclinazione alla cattiveria e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il talento di Estella per la moda cattura l'attenzione della Baronessa von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata. Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente e vendicativa Cruella…”

Voto della critica: ***

- THE FATHER – ore 20.20 – di Florian Zeller - con Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots, Rufus Sewell, Olivia Williams - Drammatico - "Anthony ha 81 anni. Vive da solo nel suo appartamento londinese e rifiuta tutte le persone che sua figlia Anne cerca di imporgli. Presto però Anne non potrà più andarlo a trovare tutti i giorni: ha preso la decisione di trasferirsi a Parigi con un uomo che ha appena conosciuto... Ma se è così, allora chi è l'estraneo che piomba all'improvviso nel soggiorno della casa di Anthony, sostenendo di essere sposato con Anne da oltre dieci anni? E perché afferma con tanta convinzione che quella dove vive è casa sua e della figlia? Eppure Anthony è sicuro che quello sia il suo appartamento. Sembra esserci nell'aria qualcosa di strano, come se il mondo ad un tratto avesse smesso di seguire le regole abituali. Smarrito in un labirinto di domande senza risposta, Anthony cerca disperatamente di capire che cosa stia succedendo attorno a lui…”

Voto della critica: ****

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- RAFFAELLO – IL GIOVANE PRODIGIO – ore 16.30 – 19.00 – 21.00 – di Massimo Ferrari - con Valeria Golino - Arte - "Questo viaggio nel Rinascimento con Raffaello si propone di raccontare l'urbinate a partire dagli straordinari ritratti femminili realizzati dall'artista. La Madre, l'Amica, l'Amante Segreta e la Committente. Da Magia Ciarla, che morì quando il pittore aveva solo 8 anni, alle estimatrici che lo hanno aiutato nel suo successo, fino a colei che secondo la leggenda lo porterà alla morte. Figure realmente esistite ma anche frutto della sua fantasia, tutte queste donne raccontano un momento preciso della breve vita del pittore. Capace di ritrarre un ideale di bellezza celestiale, Raffaello (1483-1520) è stato in grado di concentrare il suo sguardo più che sulla fisicità sulla loro psicologia, innalzandone in maniera dirompente il carattere. Grazie a interventi di esperti di fama internazionale, il docu-film ci porterà alla scoperta delle città e dei luoghi più significativi di uno dei più sublimi pittori del Rinascimento…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

