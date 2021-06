Addio a Gabriele Boscetto: il ricordo di Francesco Castagnino "A tutti donavi un sincero sorriso e l'ascolto attento"

Grande il cordoglio di Francesco Castagnino per la scomparsa di Gabriele Boscetto, l'ex senatore e presidente della provincia. Castagnino ricorda proprio quei momenti di vicinanza nella squadra amministrativa provinciale: "Oggi ho avuto una di quelle informazioni che non si vorrebbe mai ricevere per quanto lasci increduli, 'percossi ed attoniti'. Gabriele Boscetto, il 'mio' Presidente, ha lasciato la Vita terrena".



"Ho avuto la grande fortuna di conoscerTi molto bene, facendo parte della Tua squadra in quegli anni, indimenticabili, in cui ad una buona Amministrazione si univa la ferma volontà e convinzione di un necessario rinnovamento della Politica. - prosegue Castagnino - Non voglio qui esprimere solo il mio personale sentimento che Ti farà occupare per sempre un posto importante, fondamentale, nel mio cuore. Avendo avuto l’onore ed il piacere di accompagnarTi, in numerose occasioni, nei più vicini e lontani angoli della nostra Provincia, lascio spazio al ricordo indelebile di quanto amassi, assolutamente ricambiato, il territorio, i suoi abitanti e le loro tradizioni".



"Dai Sindaci con i cittadini di tutti i Comuni, fino ai pastori in alta montagna, di cui ricordo come apprezzassi l’inimitabile “brussu”. A tutti donavi un sincero sorriso, un caldo abbraccio e l’ascolto attento delle loro esigenze. Gabri, come mi permettevo di chiamarTi con immenso affetto, Tu non lascerai mai questa terra. Vivrai per sempre nel ricordo di chiunque abbia avuto il privilegio di incontrarTi. Un abbraccio e fai buon viaggio, lo meriti davvero" - conclude Castagnino.