Petanque, il San Giacomo è campione d'Italia, la formazione imperiese batte in Finale Valle Maira

Il San Giacomo di Imperia è campione d'Italia di petanque. La formazione ligure ha battuto 12-8 Valle Maira in una finale durante la quale gli imperiesi sono andati in vantaggio per mano delle coppie Bruno-Amormino e Rizzi-Sciortino al termine di due match assai incerti vinti nei confronti di Martino-Diglaudi (12-9) e Nassa-Chiapello (7-69. Sono stati Dutto-Bottero a ridurre il divario numerico, grazie al successo ai danni di Calissi-Laigueglia (6-4). Sul rettilineo finale dedicato ai sei incontri individuali, il San Giacomo ha conquistato i punti pesanti per mano dei solisti Bruno (13-6 su Bottero), Rizzi (che ha sprintato 11-10 su Diglaudi), Laigueglia (13-2 contro Dutto) e Sciortino (al fotofinish su Nassa, per 9-7). Sul fronte dronerese sono andati a segno Martino e Chiapello, rispettivamente nei confronti di Amormino (12-9) e Calissi (11-9).



"Una bellissima vittoria, abbiamo scritto la storia. - ha commentato il presidente del San Giacomo Davide La Monica - Terzo titolo italiano della massima categoria negli ultimi quattro anni, il secondo consecutivo. Ora ci aspetta l’Euro Cup, 'la Champions League della Petanque', cercheremo di continuare a sognare con la convinzione di poter dire la nostra anche a livello Europeo. Siamo un grande gruppo. Colgo l’occasione per ringraziare il Comune di Imperia nella persona dell’Assessore Vassallo e del Sindaco Scajola e della Regione Liguria nella persona dell’Assessore Marco Scajola per la vicinanza che ci hanno riservato in questi anni, comprendendo il grande valore non solo dal punto di vista sportivo ma anche sociale del Circolo San Giacomo nella città di Imperia”.



Di seguito i protagonisti dello scudetto:



Presidente ASD San Giacomo: Davide La Monica

Allenatore: Valter Gazzano

Vice Allenatore: Riccardo Carrai

Giocatori: Diego Rizzi - Gianni Laigueglia - Stefano Bruno - Walter Torre - Matteo Berno - Christophe Calissi- Saverio Amormino - Alessandro Parola - Michael Arcolao - Carlo Coppa - Frederick Sciortino - Daniele Ghigliazza - Danilo Meli - Fabio Molinari - Demis Argenta - Silvio Tortello - Paolo Giraudo - Domenico Giraudo - Gianluca Rattenni. Dirigenti societari: vice Presidente Marino Giuseppe - Consiglieri: Roberta Peirano - Silvano Di Francesco - Salvatore Natalia - Mirella Sappa