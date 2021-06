Giornata Mondiale del Rifugiato: domenica manifestazione di Amnesty a Ventimiglia

Domenica 27 giugno, alle 14, a Ventimiglia si terrà una manifestazione per la Giornata Mondiale del Rifugiato. L'iniziativa in programma a Ponte San Ludovico era stata rinviata l'anno scorso a causa delle restrizioni per la pandemia.

Nel corso del pomeriggio verranno lette le testimonianze di rifugiati passati per i confini italo-francesi. La manifestazione è organizzata da Amnesty International e ha ricevuto l'appoggio di numerose associazioni e realtà del ponente ligure: A.I.FO. Imperia; Anpi Provinciale Imperia; Arci Aps Imperia; Assefa Odv; Associazione culturale intemelia XXV Aprile; Associazione culturale ApertaMente Imperia; Caritas Ventimiglia Sanremo; Casa Africa; Centro Culturale Fratellanza Islamica di Ventimiglia; Chiese Valdesi Ponente Ligure; C.I.D. Centro Iniziativa Donne; CLUB per L'UNESCO Sanremo; C.G.I.L. Imperia; Genova con L' Africa Onlus; Legacoop Liguria; Mappamondo ODV; Non una di meno Ponente Ligure; P.E.N.E.L.O.P.E. ODV Donne del Ponente per le Pari Opportunità; Pigna Non Amour Sanremo; Popoli in Arte Odv; RSS Rete Sanremo Solidale; SCUOLA DI PACE Ventimiglia; Sezione Soci Coop di Ventimiglia; Sinistra Italiana Imperia; Spes Auser Ventimiglia.

"Dal 2016 Amnesty International Francia e Amnesty International Italia si sono impegnate ogni anno a rendere omaggio ai migranti morti in mare o feriti nel tentativo di passare la frontiera italo-francese a Mentone. - spiegano gli organizzatori - In effetti la PAF, Police de l'Air et des Frontières, non applica le procedure relative al diritto d'asilo e rifiuta di accogliere i minori non accompagnati che sono quindi illegalmente e sistematicamente rimpatriati in Italia".

"Questo non impedisce ai “refoulés”, sicuri dei loro diritti, di tentare a loro rischio e pericolo di tornare in Francia, come è già accaduto negli anni scorsi. - ricordano - Ogni anno, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, una manifestazione italo-francese riunisce i gruppi di Amnesty International delle Alpi-Marittime e della Liguria in territorio italiano a Ventimiglia, nella grande aiuola sul confine italo-francese di Ponte San Ludovico".