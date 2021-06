Sanremo: incidente nel pomeriggio in Aurelia Bis, ferita una giovane (Foto)

Incidente stradale nel tardo pomeriggio all'interno di una galleria dell'Aurelia Bis.

Una ragazza è caduta a terra dopo aver perso il controllo del proprio scooter; per fortuna i veicoli che la seguivano non l'hanno travolta e sono riusciti a evitare sia lei che lo scooter.



Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per la ricostruzione dell'incidente, insieme a un'ambulanza della Croce Rossa che ha trasportato la ragazza in ospedale per accertamenti. Presente anche l'Anas per la gestione del traffico durante i soccorsi.



Stando alle prime informazioni pare che la giovane stesse procedendo in direzione Taggia a velocità moderata quando ha perso il controllo del mezzo finendo a terra.