Pieve di Teco, a fuoco un magazzino sotto i portici, fiamme spente dai vigili del fuoco

Incendio di una cantina sotto i portici di Pieve di Teco, in corso Ponzoni. Le fiamme hanno interessato un locale nel pieno centro del paesino della valle Arroscia.



La zona è stata fatta evacuare per la presenza di una bombola di gpl. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e il 118, il cui personale ha soccorso alcuni anziani che si trovavano all'interno, che non hanno riportato ferite.