Sanremo: sostituisce una piastrella in corso Imperatrice ma poi deve intervenire il Comune (Foto)

Sostituisce una piastrella rossa con un pezzo di un’altra blu, eseguendo un lavoro ‘fai da te’ e suscita l’ira di alcuni nostri lettori che ci scrivono con tanto di foto. Ma, nel frattempo, il comune era già intervenuto per riportare tutto alla normalità.

E’ accaduto incredibilmente a Sanremo dove qualcuno, nei giorni scorsi, aveva ritenuto di fare una cosa giusta, sistemando un pezzo di piastrella in corso Imperatrice. Lo ha fatto autonomamente e chissà in quale orario, visto che nessuno se ne è accorto.

Ma, nel frattempo, il Comune si era già adoperato per la sostituzione della piastrella, fortunatamente trovata per il cambio. Si, perché quelle di corso Imperatrice non si trovano sul mercato da tempo e, infatti, negli anni scorsi il rifacimento del marciapiede a monte è stato fatto con colori simili ma con altre piastrelle.

Dal Comune ci hanno confermato che la piastrella ‘incriminata’ è stata cementata da qualche buontempone, sicuramente di buona volontà ma che avrebbe dovuto attendere l’intervento degli operai di Palazzo Bellevue o, quantomeno, segnalare il problema. Poche ore dopo è stato eseguito il lavoro ed ora la situazione è tornata alla normalità.