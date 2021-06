Riva Ligure: dopo oltre un anno e mezzo riaprirà il centro anziani, solo per i vaccinati

A luglio potrebbe riaprire il centro anziani di Riva Ligure ma vi potranno accedere solo i vaccinati. E’ una scelta importante quella fatta dal sindaco Giorgio Giuffra che ha comunicato l’intenzione durante la Festa della Repubblica, il 2 giugno.



Il centro di aggregazione per anziani, sito nei locali di via Nino Bixio, è stato inaugurato il 3 dicembre 2018. Da allora ha funzionato fino all’inizio della pandemia. Infatti, il servizio è stato interrotto a febbraio 2020 e poi anche nelle fasi successive al lockdown non è stato riattivato per evitare rischi per i soggetti più vulnerabili al Covid.

"In prima istanza - spiega il sindaco Giorgio Giuffra - potrebbe essere riaperto solo ai vaccinati. Tutti quelli che hanno raggiunto una determinata età hanno potuto accedere al vaccino, questo strumento gratuito che ci permetterà di uscire da queste ondate pandemiche. La nostra intenzione è di riattivare il servizio con la fine della fase d’emergenza, prendendo come data di riferimento quella del 31 luglio. La riapertura ovviamente dipenderà anche dalle indicazioni che arriveranno dal Garante della Privacy. Intanto attendiamo con attenzione ulteriori indicazioni sul green pass, o certificato vaccinale e l’eventuale necessità di usarlo per questo servizio".