Estate 2021 ad Arma di Taggia, il Comune sigla convenzione con Area 24 e riattiva il park gratuito alla Darsena

Circa 200 posti auto in più a disposizione di cittadini e turisti in un periodo di grande calca. L'apertura di questo posteggio era stata pensata come soluzione di fronte all'annoso problema della penuria di posteggi in alta stagione su Arma di Taggia, accentuato anche dalla mancata riapertura del parcheggio nella buca delle palme.

La scelta è maturata a fronte del riscontro positivo della gestione del 2020 e in vista delle previsioni di arrivo per i prossimi mesi. Il Comune è fiducioso sul fatto che per questa estate ci saranno molti turisti tanto da rendere opportuna se non necessaria la riattivazione di questa valvola di sfogo per chi dovrà posteggiare l'auto o il camper su Arma di Taggia.