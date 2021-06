Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 21 a domenica 27 giugno in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 21 GUUGNO



SANREMO



9.00. 18° Festival Nazionale Beach volley Città di Sanremo tappa campionato italiano assoluto open e giovanile. Bagni Italia, Lido e Morgana, fino al 27 giugno, info 347 0884432

18.30. Torneo di tennis doppio misto ‘giallo’ per beneficenza con ricavato devoluto a favore dei cani guida Lions. Campi da gioco in terra rossa del TC Sanremo, Corso Matuzia 28, fino al 25 giugno, info 0184 661776

20.15, 21.15 & 22.15. 26° Edizione del trofeo città di Sanremo: torneo di calcio a 6. Campo Morgana del Lungomare Trento e Trieste, fino al 18 luglio (più info)

IMPERIA

10.00-19.00. ‘Imperia nella sua storia, settant’anni di modellismo navale’: mostra del modellista imperiese Alberto Cosentino con rappresentazioni dell’Imperia Anni ’30 e modellini navali in legno scolpiti a mano. Galleria Rondò, piazza Dante, fino al 29 giugno (tutti i giorni h 10/12.30-15/19)

18.30. ‘Ineja 2021’: festa di San Giovanni a cura del Comitato San Giovanni. Banchina Aicardi e Calata Cuneo, fino al 27 giugno (più info)

BORDIGHERA

18.30-22.30. ‘La fine del male’: mostra dell’artista Davide Puma. Chiesa Anglicana, tutti i giorni fino al 4 luglio

SAN BARTOLOMEO AL MARE

21.00. Per la Festa della Musica, Carillon Vivente sul Lungomare delle Nazioni (più info)

CERVO



5.45. Per la Festa della Musica, ‘Danze dal mondo, la danza dal rinascimento ad oggi fra etnie popolari e musica colta’: concerto all’alba al Porteghetto, con Manuel Merlo Chitarra, Maurizio Pettigiani percussioni (più info)

FRANCIA



14.00-23.00. Festa della Musica 2021 in numerosi luoghi del distretto francese 06 (il programma a questo link)

CANNES



10.00-18.00. Possibilità di visita alla barca a vela della Fondation Belem con tour che permette di viaggiare nel tempo e su tutti i ponti della nave, guidati da 20 pannelli con un equipaggio a disposizione per rispondere alle domande dei visitatori. Port Pierre Canto fino al 27 giugno (più info)

MONACO

9.00. 60° Festival della Televisione di Monte-Carlo, Salle des Princes, Grimaldi Forum, fino al 22 giugno, ingresso gratuito (il programma a questo link, altre info QUI)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

20.00. Festa della Musica con Faada Freddy. Fort Antoine

Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

ORGANIZZI UN EVENTO? SEI UNA PRO LOCO, UN COMUNE, UNA ASSOCIAZIONE? SCOPRI COME ADERIRE AL 'VENTENNALE DI SANREMONEWS.IT' ED AVERE UNA VISIBILITÀ UNICA OLTRE A MOLTI ALTRI VANTAGGI!

WORK IN PROGRESS...





MARTEDI’ 22 GIUGNO

SANREMO

9.00. 18° Festival Nazionale Beach volley Città di Sanremo tappa campionato italiano assoluto open e giovanile. Bagni Italia, Lido e Morgana, fino al 27 giugno, info 347 0884432

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

18.30. Torneo di tennis doppio misto ‘giallo’ per beneficenza con ricavato devoluto a favore dei cani guida Lions. Campi da gioco in terra rossa del TC Sanremo, Corso Matuzia 28, fino al 25 giugno, info 0184 661776

20.15, 21.15 & 22.15. 26° Edizione del trofeo città di Sanremo: torneo di calcio a 6. Campo Morgana del Lungomare Trento e Trieste, fino al 18 luglio (più info)

IMPERIA

10.00-19.00. ‘Imperia nella sua storia, settant’anni di modellismo navale’: mostra del modellista imperiese Alberto Cosentino con rappresentazioni dell’Imperia Anni ’30 e modellini navali in legno scolpiti a mano. Galleria Rondò, piazza Dante, fino al 29 giugno (tutti i giorni h 10/12.30-15/19)

18.30. ‘Ineja 2021’: festa di San Giovanni a cura del Comitato San Giovanni. Banchina Aicardi e Calata Cuneo, fino al 27 giugno (più info)

BORDIGHERA

18.30-22.30. ‘La fine del male’: mostra dell’artista Davide Puma. Chiesa Anglicana, tutti i giorni fino al 4 luglio



ENTROTERRA

VILLA FARALDI

18.30. Escursione guidata al tramonto da Villa Faraldi a Deglio Faraldi (6 km) accompagnati dalla guida ambientale escursionistica Luca Patelli. Ritrovo presso il comune di Villa Faraldi (più info)

FRANCIA

CANNES



10.00-18.00. Possibilità di visita alla barca a vela della Fondation Belem con tour che permette di viaggiare nel tempo e su tutti i ponti della nave, guidati da 20 pannelli con un equipaggio a disposizione per rispondere alle domande dei visitatori. Port Pierre Canto fino al 27 giugno (più info)

MONACO

9.00. Ultimo giorno deò 60° Festival della Televisione di Monte-Carlo, Salle des Princes, Grimaldi Forum, ingresso gratuito (il programma a questo link, altre info QUI)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

20.00. ‘Krystian Zimerman and Friends’: concerto con Krystian Zimerman, pianoforte, Maria Nowak, violino, Katarzyna Budnik, viola e Yuya Okamoto, violoncello. In programma: Johannes Brahms. Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)



MERCOLEDI’ 23 GIUGNO

SANREMO

9.00. 18° Festival Nazionale Beach volley Città di Sanremo tappa campionato italiano assoluto open e giovanile. Bagni Italia, Lido e Morgana, fino al 27 giugno, info 347 0884432

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

18.30. Torneo di tennis doppio misto ‘giallo’ per beneficenza con ricavato devoluto a favore dei cani guida Lions. Campi da gioco in terra rossa del TC Sanremo, Corso Matuzia 28, fino al 25 giugno, info 0184 661776



20.15 & 21.15. 26° Edizione del trofeo città di Sanremo: torneo di calcio a 6. Campo Morgana del Lungomare Trento e Trieste, fino al 18 luglio (più info)

IMPERIA

10.00-19.00. ‘Imperia nella sua storia, settant’anni di modellismo navale’: mostra del modellista imperiese Alberto Cosentino con rappresentazioni dell’Imperia Anni ’30 e modellini navali in legno scolpiti a mano. Galleria Rondò, piazza Dante, fino al 29 giugno (tutti i giorni h 10/12.30-15/19)

18.30. ‘Ineja 2021’: festa di San Giovanni a cura del Comitato San Giovanni. Banchina Aicardi e Calata Cuneo, fino al 27 giugno (più info)

BORDIGHERA

18.30-22.30. ‘La fine del male’: mostra dell’artista Davide Puma. Chiesa Anglicana, tutti i giorni fino al 4 luglio

CERVO



19.00-21.00. Per la Festa di San Giovanni, musica in riva al mare con aperitivi al tramonto. Marina de Re, con Dj Tex + Bagni l'angolo con Paolo Bianco e Simone Molardi + Bagni Tosco con ‘Radio Grock’ di Riccardo Ghigliazza + lancio delle lanterne luminose in cielo



ENTROTERRA

PIETRABRUNA

8.30. Per la seconda edizione delle escursioni in Valle del San Lorenzo, passeggiata gratuita nel borgo di Pietrabruna con la guida Marina Caramellino, info 337 1066940

FRANCIA

CANNES



10.00-18.00. Possibilità di visita alla barca a vela della Fondation Belem con tour che permette di viaggiare nel tempo e su tutti i ponti della nave, guidati da 20 pannelli con un equipaggio a disposizione per rispondere alle domande dei visitatori. Port Pierre Canto fino al 27 giugno (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

20.00. Concerto gratuito degli allievi dell’Académie Rainier III in occasion de la Fête de la Musique. Fort Antoine, info e prenotazioni +377 93 152891

GIOVEDI’ 24 GIUGNO

SANREMO

9.00. 18° Festival Nazionale Beach volley Città di Sanremo tappa campionato italiano assoluto open e giovanile. Bagni Italia, Lido e Morgana, fino al 27 giugno, info 347 0884432

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

18.30. Torneo di tennis doppio misto ‘giallo’ per beneficenza con ricavato devoluto a favore dei cani guida Lions. Campi da gioco in terra rossa del TC Sanremo, Corso Matuzia 28, fino al 25 giugno, info 0184 661776

19.00. Per ‘Estate Musicale’, concerto inaugurale de ‘I Concerti a Villa Nobel’ con il pianista Davide Scarabottolo in ‘Omaggio a Beethoven nel 250° anniversario’ con musiche di Beethoven e Listz (10 euro). Villa Nobel, prenotazione obbligatoria sino ad esaurimento posti: 0184 501017

20.15, 21.15 & 22.15. 26° Edizione del trofeo città di Sanremo: torneo di calcio a 6. Campo Morgana del Lungomare Trento e Trieste, fino al 18 luglio (più info)



IMPERIA

10.00-19.00. ‘Imperia nella sua storia, settant’anni di modellismo navale’: mostra del modellista imperiese Alberto Cosentino con rappresentazioni dell’Imperia Anni ’30 e modellini navali in legno scolpiti a mano. Galleria Rondò, piazza Dante, fino al 29 giugno (tutti i giorni h 10/12.30-15/19)

18.30. ‘Ineja 2021’: festa di San Giovanni a cura del Comitato San Giovanni. Banchina Aicardi e Calata Cuneo, fino al 27 giugno (più info)

21.00. Per le Fontane Danzanti, spettacolo ‘Acqua e fuoco’ a cura del Comitato San Giovanni. Calata Cuneo, fino al 26 giugno (più info)

BORDIGHERA

18.30-22.30. ‘La fine del male’: mostra dell’artista Davide Puma. Chiesa Anglicana, tutti i giorni fino al 4 luglio



FRANCIA

CANNES



10.00-18.00. Possibilità di visita alla barca a vela della Fondation Belem con tour che permette di viaggiare nel tempo e su tutti i ponti della nave, guidati da 20 pannelli con un equipaggio a disposizione per rispondere alle domande dei visitatori. Port Pierre Canto fino al 27 giugno (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

18.00. Conferenza a tema su ‘L'Urgenza ambientale’ vista da Céline Cousteau. Museo Oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, info +377 6 18 835871



VENERDI’ 25 GIUGNO

SANREMO

9.00. 18° Festival Nazionale Beach volley Città di Sanremo tappa campionato italiano assoluto open e giovanile. Bagni Italia, Lido e Morgana, fino al 27 giugno, info 347 0884432

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

18.00. Ultimo giorno con premiazione del Torneo di tennis doppio misto ‘giallo’ per beneficenza con ricavato devoluto a favore dei cani guida Lions. Campi da gioco in terra rossa del TC Sanremo, Corso Matuzia 28, info 0184 661776

19.00. Per ‘Estate Musicale’, ‘I Concerti a Villa Nobel’: ‘Passioni’ con il Trio Parthenope formato da Gaetano Russo clarinetto, Naomi Rivieccio voce, Laura Cozzolino pianoforte (10 euro). Villa Nobel, prenotazione obbligatoria sino ad esaurimento posti: 0184 501017

20.15 & 21.15. 26° Edizione del trofeo città di Sanremo: torneo di calcio a 6. Campo Morgana del Lungomare Trento e Trieste, fino al 18 luglio (più info)

IMPERIA

10.00-19.00. ‘Imperia nella sua storia, settant’anni di modellismo navale’: mostra del modellista imperiese Alberto Cosentino con rappresentazioni dell’Imperia Anni ’30 e modellini navali in legno scolpiti a mano. Galleria Rondò, piazza Dante, fino al 29 giugno (tutti i giorni h 10/12.30-15/19)

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

18.30. ‘Ineja 2021’: festa di San Giovanni a cura del Comitato San Giovanni. Banchina Aicardi e Calata Cuneo, fino al 27 giugno (più info)

18.30. Concorso di scrittura, poesia e opere grafiche ‘Lucetto e Pietro Ramella’ a cura del Comitato San Giovanni. Biblioteca Civica ‘Leonardo Lagorio’

21.00. Per le Fontane Danzanti, spettacolo ‘Acqua e fuoco’ a cura del Comitato San Giovanni. Calata Cuneo, fino al 26 giugno (più info)

VENTIMIGLIA

17.00. ‘I giovani e le cose interrotte’: incontro con Fulvio Rombo (Psicoterapeuta) e Anna Freducci (Filosofa) + Cena Sociale alle ore 20 (10 euro). Spes, Corso Limone Piemonte 63, info paxatutti@gmail.com

DIANO MARINA

18.30-22.30. ‘La fine del male’: mostra dell’artista Davide Puma. Chiesa Anglicana, tutti i giorni fino al 4 luglio



ENTROTERRA

CASTEL VITTORIO

20.00. ‘Cena con le Stelle – Le Stelle del Solstizio’ a cura dell’Associazione Stellaria (cena h 20, osservazioni dalle h 22). Agriturismo ‘Il Rifugio’ a ‘Colle Langan (prenotazione obbligatoria QUI)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

20.30. ‘Jazz allo Château 2021’: Festival Jazz con concerto a cura dell’Helios Libre Quartet (Jazz / Pop Band). Place du Château, ogni venerdì sino al 10 settembre (più info)

CANNES



10.00-18.00. Possibilità di visita alla barca a vela della Fondation Belem con tour che permette di viaggiare nel tempo e su tutti i ponti della nave, guidati da 20 pannelli con un equipaggio a disposizione per rispondere alle domande dei visitatori. Port Pierre Canto fino al 27 giugno (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)



SABATO 26 GIUGNO

SANREMO

9.00. 18° Festival Nazionale Beach volley Città di Sanremo tappa campionato italiano assoluto open e giovanile. Bagni Italia, Lido e Morgana, fino al 27 giugno, info 347 0884432

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

IMPERIA

10.00-19.00. ‘Imperia nella sua storia, settant’anni di modellismo navale’: mostra del modellista imperiese Alberto Cosentino con rappresentazioni dell’Imperia Anni ’30 e modellini navali in legno scolpiti a mano. Galleria Rondò, piazza Dante, fino al 29 giugno (tutti i giorni h 10/12.30-15/19)

16.30-19.30. Apertura nel mese di luglio di Villa Faravelli - M.A.C.I. Museo d'Arte Contemporanea di Imperia in Viale Giacomo Matteotti 151, ingresso su prenotazione telefonando a 0183 701555



17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

17.00. ‘Acqua, foreste e frane in un clima che cambia’: incontro con il Dr. Giorgio Vacchiano, Ricercatore in Scienze Forestali. Piazza San Giovanni

18.30. ‘Ineja 2021’: festa di San Giovanni a cura del Comitato San Giovanni. Banchina Aicardi e Calata Cuneo, fino al 27 giugno (più info)

21.00. Per le Fontane Danzanti, spettacolo ‘Acqua e fuoco’ a cura del Comitato San Giovanni. Calata Cuneo (più info)

21.00. ‘Mi abbatto e sono felice’: spettacolo teatrale green con monologo di Daniele Ronco. A cura delle Compagnia Mulino ad Arte. Piazza San Giovanni

BORDIGHERA

18.30-22.30. ‘La fine del male’: mostra dell’artista Davide Puma. Chiesa Anglicana, tutti i giorni fino al 4 luglio

21.30. Saggio di danza a cura della Scuola di Danza A.S.D. Revolution Dance Studio. Giardini Lowe, info 333 2665811

CERVO

18.00. Visita del borgo gratuita a cura della Proloco Progetto Cervo in occasione di Cervo ti Strega. Ritrovo presso il parcheggio dell’ez stazione ferroviaria

20.00. Notte romantica dei Borghi, iniziativa promossa dall’Associazione Borghi più belli d’Italia con un’atmosfera romantica e magica, perfetta per accogliere la cinquina stregata

21.30. Cervo ti Strega: incontro con gli autori della cinquina finalista del Premio Strega con interventi musicali di Eugenio Ripepi, attore e cantautore imperiese, accompagnato alla chitarra da Simone Mazzone. Conduce la giornalista Serena Bortone. Piazza dei Corallini (più info)

ENTROTERRA

APRICALE



15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (giugno e luglio sabato e domenica, agosto tutti i giorni)

CIVEZZA

15.30. Per il Festival del Cammino di Civezza, ‘Gli Ulivi e le Fasce Liguri’: escursione gratuita di circa 4 ore sull’antico sentiero che collegava Civezza a Torre Paponi fino alla strada che porta alla cappella di Santa Brigida e nuovamente a Civezza. Ritrovo nella piazza della chiesa dove gli studenti dell’istituto Tecnico Turistico G. Ruffini di Imperia racconteranno pillole di storia del borgo, info 337 1066940 (più info), necessaria prenotazione QUI

FRANCIA

CANNES



10.00-18.00. Possibilità di visita alla barca a vela della Fondation Belem con tour che permette di viaggiare nel tempo e su tutti i ponti della nave, guidati da 20 pannelli con un equipaggio a disposizione per rispondere alle domande dei visitatori. Port Pierre Canto fino al 27 giugno (più info)

MENTON



14.30. Campionato di Purosangue Arabi del Mediterraneo e dei Paesi Arabi (Junior e Senior Femmine). Stade Rondelli, Garavan (per saperne di più cliccare questo link), anche domani

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)



10.30. Festa del Mare (vela e canottaggio), a cura dello Yacht Club de Monaco (il programma a questo link)

19.00. Gala degli allievi dell'Académie Princesse Grace. Salle Prince Pierre del Grimaldi Forum Monaco (più info)



DOMENICA 27 GIUGNO

SANREMO



9.00. Ultimo giorno del 18° Festival Nazionale Beach volley Città di Sanremo tappa campionato italiano assoluto open e giovanile. Bagni Italia, Lido e Morgana, info 347 0884432

15.00 & 18.30. ‘Lo stile del giovanissimo Bizet’: Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Skou Larsen Lavard con Antonio di Cristofano al Pianoforte. Teatro dell’Opera del Casinò. Ore 15 riservato agli Abbonati, ore 18.30 aperto al pubblico pagante (5 euro)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

20.15 & 21.15. 26° Edizione del trofeo città di Sanremo: torneo di calcio a 6. Campo Morgana del Lungomare Trento e Trieste, fino al 18 luglio (più info)

IMPERIA

9.00-19.00. ‘Arti Quariando’: Fiera Promozionale in Via XX Settembre e Via Cascione

10.00-19.00. ‘Imperia nella sua storia, settant’anni di modellismo navale’: mostra del modellista imperiese Alberto Cosentino con rappresentazioni dell’Imperia Anni ’30 e modellini navali in legno scolpiti a mano. Galleria Rondò, piazza Dante, fino al 29 giugno (tutti i giorni h 10/12.30-15/19)

16.30-19.30. Apertura nel mese di giugno di Villa Grock in Via Fanny Roncati Carli, ingresso su prenotazione telefonando allo 0183 701555 (info)

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

18.30. ‘Ineja 2021’ (ultimo giorno): festa di San Giovanni a cura del Comitato San Giovanni. Banchina Aicardi e Calata Cuneo (più info)



VENTIMIGLIA



14.00. Per la Giornata Mondiale del Rifugiato, manifestazione a cura di Amnesty International con lettura di alcune testimonianze di rifugiati passati per i confini italo-francesi. Ponte San Ludovico, Piazzale de Gasperi (info)

BORDIGHERA

18.30-22.30. ‘La fine del male’: mostra dell’artista Davide Puma. Chiesa Anglicana, tutti i giorni fino al 4 luglio



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-19.00. ‘Gli Ambulanti di Forte dei Marmi’: pelletteria (borse e scarpe), produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore. Piazza Andrea Doria (più info)

CERVO

15.00. ‘Urban Trail’ e ‘Family Run’ organizzata dall'ASD Golfo Dianese Ultra Runners, patrocinato dal comune di Cervo. Il ricavato sarà devoluto alla Protezione Civile

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (giugno e luglio sabato e domenica, agosto tutti i giorni)

CIVEZZA

10.00. Per il Festival del Cammino, ‘Le Cinque Burche’: escursione di circa 4 ore con percorso ad anello attraverso uliveti in posizioni panoramiche dalle quali ammirare gli altri borghi della valle del San Lorenzo. Ritrovo nella piazza della chiesa dove gli studenti dell’istituto Tecnico Turistico G. Ruffini di Imperia racconteranno pillole di storia del borgo, info 337 1066940 (più info), necessaria prenotazione QUI

10.30. Per il Festival del Cammino, ‘Le Torri Barbaresche’: escursione di circa 4 ore con percorso ad anello sino alla torre barbaresca di Torrazza e al passo delle Cinque Burche. Ritrovo nella piazza della chiesa dove gli studenti dell’istituto Tecnico Turistico G. Ruffini di Imperia racconteranno pillole di storia del borgo, info 337 1066940 (più info), necessaria prenotazione QUI

DOLCEACQUA

8.00-18.00. Mercatino Biologico ed Antiquariato. Piazza Garibaldi e Piazza Padre Giovanni Mauro (ogni ultima domenica del mese)

15.30. Visita guidata ai siti di maggior interesse storico come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate e il Castello Doria con degustazione di Rossese e di prodotti tipici locali (10 euro). Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 337 1004228

MOLINI DI TRIORA

8.30-17.00. ‘Profumi di Solstizio’: escursione sino ai lavandeti di Glori Superiore + raccolta della lavanda in campo + mercatino + ritorno in paese e accensione dell’alambicco + pranzo al sacco o al ristorante + merenda a tema lavanda da L'Oste e la Strega. Ritrovo presso il ristorante L’Oste e la Strega della frazione di Glori (più info)

PIGNA

9.00. Passeggiata di circa 6 km alla scoperta delle nostre montagne e del miele in collaborazione con l’apicoltura Chamalou e la guida tecnico ambientale Valentina (costo compreso il pranzo 25 euro). Ritrovo e partenza dal ristorante rifugio Gola di Gouta, obbligatoria la prenotazione, info 393 59 34 893 (più info)

FRANCIA

CANNES



10.00-18.00. Ultimo giorno di visita alla barca a vela della Fondation Belem con tour che permette di viaggiare nel tempo e su tutti i ponti della nave, guidati da 20 pannelli con un equipaggio a disposizione per rispondere alle domande dei visitatori. Port Pierre Canto (più info)

MENTON

9.00 & 15.30. Campionato di Purosangue Arabi del Mediterraneo e dei Paesi Arabi (classe maschile h 9, campionato h 15.30). Stade Rondelli, Garavan (per saperne di più cliccare questo link)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

16.00. Gala degli allievi dell'Académie Princesse Grace. Salle Prince Pierre del Grimaldi Forum Monaco (più info)

17.00. 16° Festival Internazionale di Organo con Gunnar Idenstam, ‘Metal Angel’, a cura della Direzione degli Affari Culturali. Cattedrale di Monaco (più info)

Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate



CALENDARIO EVENTI 20 ANNI DI SANREMONEWS.IT

26 - 27 Giugno - Festival del Cammino - Civezza (Partner Event)

Un evento accessibile a tutti che ruota intorno al cammino, un Festival per scoprire il borgo di Civezza e i percorsi negli uliveti e nei boschetti della sua collina. Maggiori info cliccando qui

ORGANIZZI UN EVENTO? SEI UNA PRO LOCO, UN COMUNE, UNA ASSOCIAZIONE? SCOPRI COME ADERIRE AL 'VENTENNALE DI SANREMONEWS.IT' ED AVERE UNA VISIBILITÀ UNICA OLTRE A MOLTI ALTRI VANTAGGI!