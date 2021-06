Arma di Taggia: altri gattini con la loro mamma sono stati abbandonati, si cercano per loro nuove famiglie

Abbandonati come la loro mamma in un parcheggio. Questa è la triste storia di questi gattini. Ora cercano casa. Sono gattini buoni coccoloni e domestici, abituati alla lettiera. Sono stati visitati e stanno bene. Sono stati spulciati e sverminati.

Si trovano ad Arma di Taggia accuditi dalla volontarie che si stanno occupando di loro.

Per informazioni per poterli adottare telefonate ad Emanuela 3393670333