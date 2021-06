Sanremo: partito lo spettacolo del Beach Volley Trofeo Coop Liguria femminile e Finalcial Promoter Gianni Crespi maschile

Partite le gare ai bagni Italia Lido Morgana di Sanremo per i trofei Gianni crespi Financial promoter e coop Liguria per aggiudicano le wild card per accesso della tappa del campionato italiano della prossima settimana. Intanto per la tappa del nazionale la Fipav comunica che i tabelloni sono tutti esauriti ed addirittura alcune coppie saranno escluse.

Quindi piano piano il 18 festival nazionale di Beach volley tappa campionato italiano trofeo Gino Mercedes si manifesta un successo oltre le aspettative. La visione del comune di Sanremo assessorato turismo e sport con la collaborazione della Regione Liguria ha permesso di riospitare nella magica cornice di Sanremo il livello massimo di questo sport del mare e delle spiagge. Un connubio vincente tra sport e turismo.