Calcio, Sanremese. Andreoletti brinda all'impresa playoff: "Questo è un gruppo che spinge, per noi vale come vincere un campionato" (VIDEO)

E' stata un'impresa di certo meritata per gioco, qualità e volontà a resistere a tutti gli elementi negativi che si sono parati di fronte alla Sanremese nel corso dell'intera stagione.

Dal difficile approccio al campionato, passando per gli infortuni e il focolaio Covid, i matuziani hanno ogni volta saputo reagire con ancora più veemenza, fino a conquistare in extremis il quinto posto in graduatoria che varrà l'approdo ai playoff.

Il primo step mercoledì pomeriggio in casa della Castellanzese.

Ecco mister Andreoletti nel post partita, intervistato dall'ufficio stampa biancazzurro: