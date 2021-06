Fenomeno migratorio a Ventimiglia, Partito Democratico intemelio: “Un'emergenza ignorata”

“Dopo 2 anni di amministrazione Scullino, è chiaro a tutti che l’attuale maggioranza non sia capace di affrontare concretamente il fenomeno migratorio nella nostra città. Le promesse fatte durante la campagna elettorale altro non erano che mera propaganda. Non solo non lo sa e non lo vuole affrontare, ma addirittura non lo conosce”. Aa affermarlo è il circolo del Partito Democratico della città di confine che continua: “Talmente forte è l’indifferenza verso tale fenomeno, che è il Prefetto a spiegare al Sindaco la differenza tra migranti irregolari, migranti regolari e richiedenti asilo, e quali siano le differenze di interventi legali possibili nei loro confronti. Ma per questa maggioranza i dettagli non contano: sorda alle istanze che giungono da parte di coloro che conoscono il fenomeno e se ne occupano, è incapace di proporre alcuna soluzione, limitandosi ad esternazioni che fomentano la paura, la diffidenza e l’ostilità".

"E l’assessore con la delega all’immigrazione? Niente, un silenzio assordante. Una maggioranza confusa, incapace di assumersi le proprie responsabilità, che non dà risposte e lascia la città volutamente in un clima di incertezza e di insicurezza. Mentre l’amministrazione dimentica che l’assistenza socio-sanitaria sia di esclusiva competenza del Sindaco, ed aspetta un ‘intervento’ da parte dello Stato, il problema a Ventimiglia persiste e si aggrava. Aumenta il disagio di grande parte dei ventimigliesi, che vedono decine e decine di giovani migranti, completamente abbandonati a se stessi, girovagare in tutta la città, con la speranza di varcare il confine, senza un minimo di assistenza, senza servizi igienici, senza un posto dove potersi lavare e dormire".

"Questa situazione di estremo degrado che ha forti ripercussioni anche sull’immagine turistica della città, denota anche una indecorosa e spietata disumanità verso degli esseri umani, tra cui donne e bambini in tenera età. Ci chiediamo quale sia il limite massimo di indifferenza che questa amministrazione è capace di raggiungere prima di rendersi conto dell'estrema gravità del problema”.