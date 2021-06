Sanremo: allo studio dell'Amministrazione un progetto per far pagare il biglietto al prossimo corso fiorito

Nonostante nel mese di marzo del 2020 la situazione Covid era difficilissima anche nella nostra provincia, l’Amministrazione comunale matuziana era al lavoro per il futuro del ‘Corso Fiorito’, una manifestazione importantissima per la città dei fiori che, purtroppo, da due anni non si svolge proprio a causa della pandemia.

In tempi normali ante Covid, portava a Sanremo 30/40mila persone in weekend straordinario, sia sul piano turistico ed economico, che su quello della promozione, anche per la diretta di Linea Verde su Rai Uno. Proprio per questo la Giunta matuziana ha fatto un primo passo per fare in modo che, quando si potrà, il corso fiorito possa anche garantire un introito dalla bigliettazione, come accade per tantissime altre manifestazioni, come ad esempio il ‘Carnevale di Nizza’ e la ‘Fete du Citron’ di Mentone.

La Giunta ha quindi incaricato un ingegnere, per verificare le possibilità progettuali alternative a quella attuale, nel rispetto delle misure di ‘safety e security’, che includano anche l’ipotesi di chiusura a pagamento del percorso.

La conferma arriva direttamente dall’Assessore al Turismo del comune matuziano, Giuseppe Faraldi: “E’ il primo passo per arrivare a una quadra organizzativa e arrivare ad una manifestazione per la quale gli spettatori paghino un biglietto, minimo per chi resta in piedi nel parterre e da parametrare per chi invece preferisce stare seduto sulle tribune. Al momento è un’idea e dobbiamo capire se più attuare”.

Sicuramente è un progetto da studiare attentamente ma potrebbe fare in modo di evitare determinate resse sul percorso, elevando ulteriormente la manifestazione che potrebbe anche contare su un incasso che andrebbe a coprire, magari, una qualità superiore nello spettacolo e nei servizi. Tutti ci si augura in questo momento, soprattutto, che nel 2022 possa tornare il corso fiorito, un appuntamento che manca ai sanremesi ma anche agli aficionados che arrivano da fuori.