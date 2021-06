Dopo le indiscrezioni dei mesi scorsi ora la conferma: il 2 luglio alle 10.30 l'inaugurazione del porto di Ventimiglia

Il nostro giornale lo aveva annunciato nel maggio scorso e ora è arrivata la conferma ufficiale. Il 2 luglio verrà inaugurato il porto di ‘Cala del Forte’ a Ventimiglia.

Dalle 10.30 è prevista una cerimonia alla presenza delle massime autorità locali, in primis il sindaco Gaetano Scullino, così come dei vertici provinciali e regionali, oltre al Principe Alberto II e delle massime autorità del Principato di Monaco. A marzo scorso, lo ricordiamo, è stato varato il Monaco One, il catamarano super veloce per collegare il nuovo porto di Ventimiglia con quello di Montecarlo. Un trasporto via mare per gli armatori che ormeggeranno i propri yacht a 'Cala del Forte' e che permetterà di raggiungere il Principato nel giro di pochi minuti.

La società ‘Monaco Ports’ da tempo ha acquisito la proprietà dell’approdo ventimigliese di ‘Cala del Forte’. Dal 2016 il progetto del nuovo porto ha subito l'accelerata necessaria per arrivare al traguardo odierno. Sono state realizzate le barriere frangiflutti, le pareti esterne, il molo centrale e i pontili esterni. A questo poi si aggiungono le numerose opere esterne, dai 35 negozi, già tutti assegnati ai numerosi parcheggi che serviranno il nuovo approdo: un ponte di collegamento rapido tra Ventimiglia e il vicino Principato di Monaco.