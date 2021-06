Valle Argentina: ciclista cade sul sentiero Agrifoglio, primo servizio stamattina nel progetto Proteus

Primo intervento dell’ambulanza nell’ambito del progetto ‘Proteus’, oggi in Valle Argentina. Per fortuna non si è trattato di nulla di grave, con un ciclista caduto che si è procurato una forte contusione a una gamba. Ma è la conferma della bontà del servizio che, da oggi a settembre, nei weekend vedrà un'ambulanza fissa per presidiare Triora, Molini di Triora e Montalto Carpasio.

Il progetto è messo in atto da alcuni anni a questa parte e viene attivato dai Comuni della valle Argentina insieme alla Croce Verde di Arma di Taggia. L'accordo è stato siglato dal direttore servizi della pubblica assistenza, Bruno Forzan e dai delegati ai servizi sociali dei vari comuni, gli assessori Giacomo Oliva per Triora (ente capofila) e Alessandra Balbo per Molini di Triora e il consigliere comunale Andrea Novella per Montalto Carpasio.

Il mezzo di pronto soccorso garantisce la presenza dalle 11.30 alle 18:30, con l'ambulanza a Molini di Triora. A luglio e agosto, il presidio sarà operativo per tutto il weekend, al sabato a Montalto Carpasio e alla domenica a Molini di Triora e sempre in quest'ultimo paese, ogni domenica, a settembre.

Avere un equipaggio di soccorritori pronto a intervenire direttamente sul posto non è un servizio scontato nell'entroterra, anzi. In questo modo vengono completamente abbattuti i tempi di intervento, un aspetto determinante quando si tratta di salvare vite. Il weekend è anche il momento in cui questi paesi registrano il maggior afflusso turistico e negli anni, l'attivazione di Proteus si è dimostrata preziosa e determinante in molti interventi di soccorso.

Rispetto al passato quest'anno Badalucco non parteciperà al progetto per mancanza di fondi. Ognuno dei comuni coinvolti impegna ben 2mila euro per garantire questo servizio preventivo, una sicurezza in più per chi sceglie questi borghi per le proprie vacanze o anche solo per una gita fuoriporta in giornata.