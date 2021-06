CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 20 giugno 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 1 dell'Ariston di Sanremo, al cinema Centrale di Imperia e all'Olimpia di Bordighera

SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- CAMPIONATI EUROPEI DI CALCIO: ITALIA - GALLES - ore 18.00

- MONSTER HUNTER – ore 21.00 – di Paul W.S. Anderson - con Milla Jovovich, Tony Jaa, T.I., Meagan Good, Diego Boneta, Josh Helman - Fantasy - "Un'inaspettata tempesta di sabbia trasporta il capitano Artemis e la sua unità in un nuovo mondo. I soldati ben presto scoprono che l'ambiente ostile e sconosciuto ospita mostri enormi e terrificanti, che non possono essere sconfitti dalla loro potenza di fuoco. Durante la disperata battaglia per la sopravvivenza, l'unità entra in contatto con il misterioso Cacciatore, le cui abilità gli permettono di stare un passo avanti rispetto alle potenti creature. Mentre Artemis e il Cacciatore iniziano lentamente a fidarsi l'una dell'altro, si scopre che quest'ultimo fa parte di una squadra guidata dall'Ammiraglio. Il gruppo di coraggiosi guerrieri decide quindi di unire le loro abilità per affrontare la resa dei conti finale contro un pericolo così grave che minaccia di distruggere il loro mondo…”

Voto della critica: **

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- MANDIBULES – DUE UOMINI E UNA MOSCA – ore 17.15 - 20.30 – di Quentin Dupieux - con Grégoire Ludig, David Marsais, Adèle Exarchopoulos, India Hair, Roméo Elvis - Commedia - "Jean-Gab e Manu non sanno come sbarcare il lunario e sono disposti a intraprendere qualsiasi impresa pur di mettersi in tasca qualcosa. Così, accetteranno di consegnare una valigia per conto di un cliente sconosciuto, in cambio di 500 euro di ricompensa. Nulla di più facile, pensano: ruberanno un’automobile, metteranno a bordo il carico e andranno a eseguire gli ordini. Nel bagagliaio del mezzo, però, qualcosa si muove. Dei rumori li agitano. Decidono di capirne qualcosa di più. Dentro troveranno una mosca gigante, quasi una creatura rispetto all’insetto più comune che esista. Gli sovviene un’idea: tenerla rinchiusa per addestrarla e usarla per i più biechi scopi, come trasformarla in un drone che gli consenta di esplorare le case da rapinare. Durante il viaggio, Jean-Gab e Manu incontreranno però una famiglia in vacanza, alla quale nasconderanno la mosca e i loro propositi criminali. Ma evitare delle irreparabili conseguenze non sarà affatto agevole…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- SPIRIT – IL RIBELLE – ore 17.15 - 20.30 – di Elaine Bogan, Ennio Torresan – Animazione/Avventura/Family - "Lucky Prescott non ha mai conosciuto veramente la sua defunta madre, Milagro Navarro, un'impavida stuntman cavallerizza di Miradero, una piccola città ai confini della frontiera. Come sua madre, Lucky non è esattamente una fan delle regole e delle restrizioni, e questo ha causato a sua zia Cora non poche preoccupazioni. Lucky è cresciuta in una città della Costa Orientale degli Stati Uniti sotto l'occhio vigile di Cora, ma quando Lucky sfida la sorte con avventure rischiose, Cora alza la posta in gioco e decide di trasferirsi con la nipote dal padre di Lucky,a Miradero. Lucky è indifferente alla quiete cittadina. Cambia idea quando incontra Spirit, un Mustang ribelle che condivide la sua vena indipendente, e fa amicizia con due cavallerizze del posto, Abigail Stone e Pru Granger. Il padre di Pru, Al Granger, il proprietario della scuderia, è il migliore amico del padre di Lucky. Quando un addestratore di cavalli senza cuore e la sua squadra pianificano di catturare Spirit e la sua mandria e metterli all'asta per una vita di prigionia e duro lavoro, Lucky riunisce i suoi nuovi amici e si imbarca coraggiosamente in questa avventura per salvare il cavallo che le ha dato libertà e uno scopo, e che l'ha aiutata a scoprire un legame con l'eredità di sua madre e con la sua eredità messicana, che non si sarebbe mai aspettata…”

Voto della critica: **

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- THE CONJURING 3 – ore 20.45 – di Michael Chaves - con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ruairi O'Connor, Sarah Catherine Hook, Julian Hilliard - Horror/Thriller - "Una storia agghiacciante di terrore, omicidio e male sconosciuto che ha scioccato persino gli investigatori paranormali della vita reale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali di cui si siano mai occupati, inizia con la lotta per l'anima di un giovane ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa…”

Voto della critica: **

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- SPIRAL – L’EREDITÀ DI SAW – ore 17.45 - 20.40 – di Darren Lynn Bousman - con Samuel L. Jackson, Marisol Nichols, Max Minghella, Chris Rock, Zoie Palmer - Horror - "Lavorando all'ombra di uno stimato veterano della polizia, lo sfrontato detective Ezekiel ‘Zeke’ Banks e il suo partner alle prime armi si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano in maniera inquietante l'orribile passato della città. Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell'assassino…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- CRUDELIA – ore 17.00 – di Craig Gillespie - con Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Hauser, Jamie Demetriou – Commedia/Poliziesco - "Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta, segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con le sue creazioni. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua inclinazione alla cattiveria e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il talento di Estella per la moda cattura l'attenzione della Baronessa von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata. Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente e vendicativa Cruella…”

Voto della critica: ***

- THE FATHER – ore 20.20 – di Florian Zeller - con Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots, Rufus Sewell, Olivia Williams - Drammatico - "Anthony ha 81 anni. Vive da solo nel suo appartamento londinese e rifiuta tutte le persone che sua figlia Anne cerca di imporgli. Presto però Anne non potrà più andarlo a trovare tutti i giorni: ha preso la decisione di trasferirsi a Parigi con un uomo che ha appena conosciuto... Ma se è così, allora chi è l'estraneo che piomba all'improvviso nel soggiorno della casa di Anthony, sostenendo di essere sposato con Anne da oltre dieci anni? E perché afferma con tanta convinzione che quella dove vive è casa sua e della figlia? Eppure Anthony è sicuro che quello sia il suo appartamento. Sembra esserci nell'aria qualcosa di strano, come se il mondo ad un tratto avesse smesso di seguire le regole abituali. Smarrito in un labirinto di domande senza risposta, Anthony cerca disperatamente di capire che cosa stia succedendo attorno a lui…”

Voto della critica: ****

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

- COMEDIANS – ore 17.00 – di Gabriele Salvatores - con Alessandro Besentini, Francesco Villa, Natalino Balasso, Marco Bonadei, Walter Leonardi, Giulio Pranno - Commedia - "Sei aspiranti comici stanchi della mediocrità delle loro vite, al termine di un corso serale di stand-up si preparano ad affrontare la prima esibizione in un club. Tra il pubblico c'è anche un esaminatore, che sceglierà uno di loro per un programma televisivo. Per tutti è la grande occasione per cambiare vita, per alcuni forse è l'ultima. Le esibizioni iniziano e ogni comico sale sul palco con un grande dilemma: rispettare gli insegnamenti del proprio maestro, devoto a una comicità intelligente e senza compromessi o stravolgere il proprio numero per assecondare il gusto molto meno raffinato dell'esaminatore? O forse cercare una terza strada, di assoluta originalità?…”

Voto della critica: ***

- UN ALTRO GIRO – ore 21.00 – di Thomas Vinterberg - con Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Maria Bonnevie - Drammatico - "C'è una teoria secondo la quale tutti noi siamo nati con una piccola quantità di alcol già presente nel sangue e che, pertanto, una piccola ebbrezza possa aprire le nostre menti al mondo che ci circonda, diminuendo la nostra percezione dei problemi e aumentando la nostra creatività. Rincuorati da questa teoria, Martin e tre suoi amici, tutti annoiati insegnanti delle superiori, intraprendono un esperimento per mantenere un livello costante di ubriachezza durante tutta la giornata lavorativa. Se Churchill vinse la seconda guerra mondiale in preda a un pesante stordimento da alcol, chissà cosa potrebbero fare pochi bicchieri per loro e per i loro studenti? I primi risultati sono positivi e il piccolo progetto degli insegnanti si trasforma in un vero e proprio studio accademico. Sia le loro classi che i loro risultati personali continuano a migliorare e il gruppo si sente di nuovo vivo! Ben presto alcuni dei partecipanti vedono ulteriori miglioramenti e altri escono dai binari. Diventa sempre più chiaro che, anche se l'alcol può aver alimentato grandi risultati nella storia del mondo, alcuni azzardi portano delle serie conseguenze…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Doppia Programmazione

- ESTATE ‘85 – ore 19.00 - 21.00 – di François Ozon - con Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Valeria Bruni Tedeschi, Melvil Poupaud - Drammatico - "Nel corso dell'estate del 1985, il 16enne Alexis conosce il 18enne David che lo salva dal rischio di naufragio al largo di una cittadina balneare sulle coste della Normandia. Ad Alexis sembra di aver finalmente incontrato l'amico dei suoi sogni, ma questo sogno durerà più a lungo di una sola estate?…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- LA VITA CHE VERRÀ – ore 16.30 - 19.00 - 21.00 – di Phyllida Lloyd - con Clare Dunne, Harriet Walter, Conleth Hill, Ericka Roe, Cathy Belton, Rebecca O'Mara, Ian Lloyd Anderson, Molly McCann - Drammatico - "Dopo tanto tempo, Sandra trova finalmente il coraggio di fuggire con le sue due figlie da un marito violento. In lotta contro una società che sembra non poterla proteggere e con l'obiettivo di creare un ambiente accogliente per le bambine, decide di costruire da sola una casa tutta per loro. Non tutto andrà bene ma durante l'impresa troverà la forza di ricostruire la sua vita e riscoprirà se stessa, anche grazie all'appoggio di un gruppo di persone disposte ad aiutarla e a darle sostegno. Per Sandra e le sue figlie la nuova vita che verrà per fortuna non sarà mai più come quella di prima…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- VOLEVO NASCONDERMI – ore 16.30 - 19.00 - 21.00 – di Giorgio Diritti - con Elio Germano, Oliver Ewy, Leonardo Carrozzo, Pietro Traldi, Orietta Notari, Andrea Gherpelli - Biografico - "Toni, figlio di una emigrante italiana, respinto in Italia dalla Svizzera dove ha trascorso un'infanzia e un'adolescenza difficili, vive per anni in una capanna sul fiume senza mai cedere alla solitudine, al freddo e alla fame. L'incontro con lo scultore Renato Marino Mazzacurati è l'occasione per riavvicinarsi alla pittura, è l'inizio di un riscatto in cui sente che l'arte è l'unico tramite per costruire la sua identità, la vera possibilità di farsi riconoscere e amare dal mondo. ‘El Tudesc’, come lo chiama la gente è un uomo solo, rachitico, brutto, sovente deriso e umiliato, diventa il pittore immaginifico che dipinge il suo mondo fantastico di tigri, gorilla e giaguari, stando sulla sponda del Po. Quella di Ligabue è una "favola" in cui emerge la ricchezza della diversità e le sue opere si rivelano nel tempo un dono per l'intera collettività…”

Voto della critica: ****





