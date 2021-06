Bordighera ha anche il suo gelato 'vegano': da 'Job's' tre gusti per chi non può rinunciarvi (Foto)

C’è chi non può proprio rinunciare al gelato ma non vuole nemmeno ‘sgarrare’ dalle sue convinzioni alimentari. Stiamo parlando degli appassionati del dolce estivo per antonomasia e che, però, sono convinti del loro credo ‘vegano’.

Ora, se si trovano nella città di Bordighera possono soddisfare le proprie ‘voglie’ grazie alle idee della gelateria ‘Job’s’ di via Vittorio Emanuele 137. Da alcuni giorni, infatti, il locale offre tre gusti interamente vegani, otre a quelli che da anni vengono prodotti normalmente.

Si tratta della prima gelateria della zona che offre gelato vegano, per ora al cioccolato, nocciola e fiordilatte. E subito si è creato un grande interesse attorno ai gusti che sono nominati ‘Fiocco d’avena’, ovvero il più noto fiordilatte, ‘Cioccoavena’ (al cioccolato) e ‘Noccioavena’ (la nocciola).

Tutti i gelati per vegani sono prodotti con latte fresco d’avena e burro di cacao.