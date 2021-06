Spesso i nostri lettori ci scrivono per segnalare degrado e brutture nelle città della nostra provincia. Questa volta la segnalazione ci arriva da Francesco di Sanremo:

“Non voglio denigrare il lavoro di nessuno e, sicuramente chi lo ha eseguito in questo caso non ha potuto fare di meglio. Ma, vista la bellezza della passeggiata Imperatrice, vedere quel pezzo di piastrella blu inserita in quel modo, mi ha fatto male. Un luogo come questo dovrebbe essere mantenuto meglio”.