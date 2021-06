Sanremo: 'raid' notturni dei gabbiani in corso Inglesi (zona Polo Nord), la segnalazione di un lettore

Un nostro lettore, Andrea P., ci ha scritto per segnalare una problematica che si verifica in diverse parti della città e, in questo caso in quella di corso Inglesi (zona Polo Nord):

“Quotidianamente, dalla notte all'alba, si sente un numeroso gruppo di gabbiani volare intorno ai palazzi del quartiere con i loro garriti o meglio stridii, svegliando per forza di cose le persone nel sonno, soprattutto ora con le finestre aperte durante la stagione estiva. Detto questo si comprende poi al mattino tutto il ‘traffico aereo’ avvenuto: ogni mattina infatti si ritrovano tappeti di immondizia per le strade dovuti ai gabbiani stessi che nottetempo aprono i sacchi della raccolta differenziata lasciati a terra per cibarsi dei loro contenuti indisturbati. Credo sia auspicabile valutare una soluzione diversa per la gestione rifiuti a Sanremo, anche perché problemi simili avvengono anche in altri quartieri cittadini. Spero l'Ufficio Ambiente dell’Amministrazione possa valutare al più presto un'alternativa all'attuale modalità di conferimento rifiuti tale da risolvere questa attuale criticità”.