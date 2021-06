Sanremo: bollette e servizi di Rivieracqua, un lettore questa volta contesta la tariffazione (Foto)

Non si placano le proteste dei nostri lettori, in relazione alla bollettazione di Rivieracqua. Questa volta ci scrive Fabio Ferrando:

“Purtroppo mi devo aggiungere al coro di utenti indignati. Il fatto che il numero di contatto è sempre indisponibile e nessun operatore risponde oramai è un fatto assodato, io ho provato a contattarli via mail e non ho ottenuto nessuna risposta. Il mio caso è differente da quello degli altri utenti, in pratica questo è forse anche peggio. Secondo me si tratta di un falso, perché di questo si può parlare visto quanto indicato in bolletta. Come si può evincere dalla stessa, Rivieracqua indica che la lettura del contatore rilevata il 31 dicembre 2020 è di 410 mc. Dalla mia fotografia scattata con un quotidiano per convalidare la data, si può notare che al 12 giugno scorso, quasi 6 mesi dopo, con uso quotidiano del servizio, i metri cubi sono 408, quindi 2 in meno di quelli rilevati e conteggiati da Rivieracqua. Quindi il contatore funziona regolarmente, i consumi in questi mesi ci sono stati, visto che è una prima casa. Io avrei voluto una spiegazione del fatto da Rivieracqua ma tanto sono incontattabili e quindi cercherò con l’aiuto di un comitato difesa consumatori di venirne a capo. Nella stessa bolletta viene altresì addebitato un consumo effettivo di 74 mc, anche questo dato non si sa da dove salta fuori e ancor peggio in 3 fasce di consumo, 30 mc in fascia 1 a 0,80 euro al mc, 30 mc in fascia 2 a 1.37 euro/mc e 14 mc a 1,98 euro al mc. Come avranno fatto a stabilirlo visto che i predetti contatori sono di tipo meccanico e non elettronico? Tra le altre cose il consumo dei 74 mc è stimato o presunto, cosa vietata per legge (QUI). Purtroppo essendo in regime di monopolio possiamo solo arrabbiarci, però parafrasando un libro di Gino e Michele intitolato ‘Anche le formiche nel loro piccolo si incazzano’, chissà che noi piccole formichine arrabbiandoci tutti assieme non otterremo qualche piccola soddisfazione?”