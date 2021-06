La Virtus Sanremo Calcio 2011 avvia lunedì il campus estivo per ragazzi dai 5 ai 15 anni

Tutto pronto in casa Virtus per fornire ai ragazzi che si iscriveranno al campus estivo. Sarà presente uno staff tecnico di esperienza con Roberto Biffi, Massimiliano Moroni, Daniele Capozucca, Giorgio Toniolo, Luca Barletta, Zeno Zanetti, Mauro Falcone e Fortunato Condrò, pronti a fornire tutti i segreti per migliorare ai ragazzi.

Dalle 9 alle 17, al campo ‘R. Grammatica’ è previsto un campus con tante novità a cominciare dalla formazione per passare agli incontri specifici con psicologi sportivi, nutrizionisti, corso di terminologia calcistica in inglese per arrivare agli incontri con arbitri e tecnici di esperienza. Ma anche ad uno spazio di servizio compiti (con professoressa).

Un campus per andare incontro alle esigenze dei ragazzi ma soprattutto delle famiglie. Prevista una serie di scontistiche per ogni esigenza.