Beach Volley: domani i tornei di qualificazione al 'Festival nazionale' del prossimo weekend a Sanremo

Partenza anticipata, domani, del 18° ‘Festival nazionale del beach volley’, tappa di campionato italiano ‘Trofeo Gino Mercedes’, con i tornei ‘Gianni Crespi Financial promoter’ e ‘Coop Liguria’, open maschile e femminile che assegnano le wild card per la tappa del campionato italiano della settimana prossima.

Le coppie, provenienti da Liguria, Piemonte e Lombardia, si daranno battaglia domani, sui campi allestiti per l'occasione ai bagni Italia, Morgana e Lido. Supervisore federale sarà Angelo Esposito con gli arbitri federali del comitato ligure.

L’organizzazione è curata dalla Polisportiva Corpo e Movimento Rvs Sanremo, che ha voluto i tornei per consentire a coloro che sono pallavolisti ma non hanno punti elevati nella classifica italiana del beach volley di poter accedere alla tappa del campionato italiano, al via da venerdì prossimo con open maschile e femminile e con la partecipazione dei migliori giocatori italiani.