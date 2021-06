Emergenza migranti a Ventimiglia, Forza Italia sostiene il Sindaco sulle richieste rivolte al Prefetto

“Rileviamo come la situazione sia purtroppo degenerata nelle ultime settimane, con un aumento esponenziale della presenza di profughi migranti che stazionano in città e che stanno creando non pochi problemi alle forze dell’ordine, ma ancor più ai nostri concittadini”. Ad intervenire in merito all’emergenza migranti a Ventimiglia il Direttivo cittadino di Forza Italia che spiega: “A tal proposito apprezziamo la richiesta rivolta dal Sindaco al Prefetto di istituire pattuglie miste di forze dell’ordine e mediatori culturali che possano informare adeguatamente i migranti in merito ai comportamenti da tenere e sulle regole da osservare quali ospiti del nostro territorio".

"Esprimiamo altresì la nostra preoccupazione riguardo alla situazione che si sta creando a livello nazionale e che vede un aumento esponenziale degli sbarchi a Lampedusa con ragionevole previsione di un aumento dell’afflusso di migranti nella nostra città, essendo essa posta al confine con la Francia, destinazione finale per molti di loro. In ragione di tutto ciò riteniamo che l’apertura di un centro emergenziale, dove queste persone possano essere gestite sia per motivi di sicurezza e identificazione, sia per motivi di assistenza igienico sanitarie (vedi emergenza COVID) e umanitaria, possa essere la soluzione a minor danno in questo drammatico contesto. A tal proposito sosteniamo e invitiamo il Sindaco a farsi promotore presso il Prefetto affinché questa soluzione possa essere adottata”.