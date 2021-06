Sanremo: in 400 a Pian di Poma per la 'Run for the whales', grande entusiasmo nonostante il cambio di percorso. La classifica (Foto)

Grande entusiasmo oggi a Sanremo per il ritorno della ‘Run for the Whales’ che, nonostante l’inconveniente dell’ultimo minuto con il cambio di percorso per la chiusura della galleria sulla ciclabile, ha visto oltre 400 partenti dalla pista di Pian di Poma per la ‘Mezza maratona’, la 10 Km e la ‘Family Run’.

Dopo le problematiche riscontrate ieri, infatti, il Comitato Organizzatore ha dovuto modificare il percorso e tutte le gare sono partite dal campo di atletica alle 18.30.

La Half Marathon si è diretta verso Levante lungo la pista ciclabile, fino all’altezza dei Tre Ponti per poi tornare indietro e raggiungere Ospedaletti, dove c’è stato l’ultimo giro di boa che ha riportato i podisti a Pian di Poma per un giro finale dell’anello di atletica prima di tagliare il traguardo. Stesso tracciato per la 10 km nella sua parte iniziale, girando ai ‘Tre Ponti’ poco prima dell’intersezione della strada veicolare e la pista ciclabile (all’altezza del deposito RT). La Family Run ha interessato il tratto del lungomare sanremese.

L’evento si è svolto seguendo scrupolosamente tutte le prescrizioni anti Covid, previste dai protocolli della FIDAL, per la sicurezza di tutti i partecipanti. Gli atleti hanno indossato la mascherina per i primi 500 metri.

Una parte del costo dell’iscrizione alle corse sarà devoluto all’Istituto Tethys ONLUS, l’associazione senza fini di lucro dedicata allo studio e alla tutela dei mammiferi marini del Mediterraneo, che in trent’anni ha ottenuto importanti risultati nell’ambito della conservazione. Sotto le classifiche.

Questa la classifica della Mezza maratona:

Assoluto - Maschile

1. Cédric Gilles (Menton Marathon) 1h 15'44

2. Fabio Addeo 1h 18'18

3. Massimiliano Rienzo (ATL. U.S. Nervianese 1919 - 1h 19'23

Assoluto - Femminile

1. Celeste Abrate (C.B.Sport-Podistica Caramagna) 1 h 29'36

2. Serena Guidi (Marathon Club Imperia) 1 h 29'36

3. Silvia Scarpetta (Team Casa della Salute) 1 h 31'18

La classifica della 10 km: Classifica femminile

1) Celestina Malugani in 43'39"

2) Silvia Petrucci in 46'46"

3) Marina Marchi in 47'10" Classifica maschile

1) Claudio Ravera in 36'37"

2) Daniele Carlini in 3711"

3) Simone Garibbo in 38'50" La classifica della family:



Femminile

1. Elena

2. Alice

3. Sophie Maschile

1. Riccardo

2. Nicolò

3. Alessandro

(Foto di Tonino Bonomo)