Ripartono gli straordinari spettacoli di Le Cirque WPT: "La belle vie" debutta a Cherasco il 9 luglio

Arriva LA BELLE VIE, una novità e un nome che interpretano la riapertura alla vita, la ripartenza degli spettacoli dal vivo e in presenza.

Un progetto firmato da Le Cirque World’s Top Performers, un tour estivo in località suggestive e destinazioni turistiche, come Loano, Alassio, Sanremo e Lignano Sabbiadoro.

Ma l’atteso debutto sarà a Cherasco (9, 10, 11 luglio), una delle cittadine più belle e vocate all’arte della provincia di Cuneo, dove Le Cirque WTP ha la propria sede. L’intesa e la piena collaborazione con le autorità locali sono state immediate: “E’ un onore ed un privilegio – dichiara il sindaco Carlo Davico - per la nostra città ospitare Le Cirque WTP con un’anteprima europea, che saprà sicuramente emozionare visto l’alto profilo degli spettacoli con artisti di livello internazionale. Una città ricca di Storia, Arte e Cultura come Cherasco sarà un magnifica cornice all’importante rappresentazione”.

LA BELLE VIE è la terza produzione della più grande compagnia europea di circo contemporaneo, un format completamente diverso dagli spettacoli ALIS e TILT.

Un concetto che, alle arti circensi, unisce cabaret, musica, danza e che si propone di offrire al pubblico anche un prima e un dopo show, grazie alla musica di MC2-Radio Monte Carlo 2, che accompagnerà l’evento con un music design dedicato”.

LA BELLE VIE è un’occasione speciale per ritrovarsi, divertirsi ed emozionarsi.

Gianpiero Garelli, fondatore di Le Cirque WTP: “Un progetto che ci piace moltissimo, abbiamo creato un’atmosfera più intima e anche un ambiente più sofisticato rispetto agli spettacoli ALIS e TILT, che sono due produzioni per arene e grandi teatri con migliaia di spettatori ad ogni replica. Siamo contenti che LA BELLE VIE, l’ultimo nato di Le Cirque WTP, sia il primo ad andare in scena in un momento in cui, oltre alla voglia di uscire insieme, c’è il desiderio di tornare a vedere un grande spettacolo dal vivo.”

LA BELLE VIE è l’espressione artistica più consona a Le Cirque WTP per celebrare questo ritorno alla vita. Gli artisti, in un cast essenziale, riproporranno con la propria presenza un concetto di bellezza che, a dispetto delle difficoltà esteriori, è stato conservato gelosamente dentro, come spiega Onofrio Colucci, Direttore Artistico e artista in scena: “La bellezza delle performance di questi artisti di livello internazionale e di cui fanno parte anche la cantante e trapezista australiana Elli Huber e la multi-talentuosa Purplegiù di Las Vegas, sono ispirate dalla tradizione del Cabaret, e ci ricorderanno che la vita è bella, che va celebrata in ogni momento contro la minaccia della mortificazione dei tempi difficili. Nel mio ruolo di Cerimoniere e ospite di questo spettacolo in leggerezza, cercherò di assicurarmi che il pubblico possa godere al massimo di una bolla spazio-temporale, dove dimenticare per un po’ tutto il resto!”.

L’entusiasmo manifestato dalle città che accoglieranno lo spettacolo va di pari passo con il grande desiderio di fare, finalmente, qualcosa di importante e in presenza per residenti e turisti. Esiste però un protocollo sanitario e per questo Le Cirque WTP ha organizzato date e repliche per accogliere quanti più spettatori possibili nel rispetto delle regole. Alessandro Garelli, cofondatore e alla guida del Dipartimento strategia, comunicazione, marketing di Le Cirque WTP: “Solo 100 persone potranno assistere ad ogni singola rappresentazione, ma va bene così, perché questo è già un bellissimo segnale di ripartenza. Lo spettacolo va in scena due volte e il nostro pubblico può scegliere se venire all’ora dell’aperitivo, oppure del dopo cena per gustarsi i drink preparati dai nostri Barman e l’accompagnamento musicale”.

Il programma propone a scelta:

SHOW in APEROTIME dalle ore 18.30 alle 20.30

oppure

SHOW in AFTERDINNER dalle ore 21.30 alle ore 24.

Prevendite www.ticketone.it oppure direttamente al botteghino a partire dalle ore 18.

Info sul sito www.lecirquewtp.it – Mail production@lecirquewtp.it

LA BELLE VIE Tour - ESTATE 2021 (altre nuove date verranno comunicate)

dal 9 all’11 LUGLIO

CHERASCO (Piazzale degli Alpini)

Prevendita locale: Tabaccheria Dogliani, Via Vittorio Emanuele 77, Cherasco

Tel. 0172.488049





dal 14 al 18 LUGLIO

LOANO (Porto Marina di Loano)

Prevendita locale: Proloco Marina di Loano

Tel. 019.675445

dal 21 al 25 LUGLIO

ALASSIO (Porto Marina di Alassio)

Prevendita locale: Casa del Disco, Via Vittorio Veneto 70, Alassio

Tel. 0182.640479

dal 28 LUGLIO al 8 AGOSTO

SANREMO (Roof 1 Teatro Ariston)

Prevendita locale: Teatro Ariston

Tel. 0184.506060